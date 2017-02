Unieke kans: koop de BMW waarin 2Pac werd beschoten

Het was deze 7-serie waarin rapper 2Pac in september '96 onder vuur werd genomen. Nu staat de Duitser publiekelijk te koop.

Op 7 september 1996 werd rapper Tupac Shakur beschoten terwijl hij in een BMW 750iL zat. De auto reed in de richting van Las Vegas Boulevard en de ramen stonden open op het moment dat de auto werd doorzeefd met kogels. De 25-jarige Amerikaan incasseerde vier kogels. We weten allemaal hoe het afliep met de bekende rapper.

De auto raakte flink beschadigd. Twee lekke banden en diverse kogelgaten waren het gevolg van de persoonlijke aanslag. De 7-serie werd door de gemeente van Las Vegas meegenomen, geveild, en door de jaren heen wisselde de vierwieler diverse malen van eigenaar. De zwarte BMW staat nu weer te koop, weet TMZ.

Een veilinghuis heeft de auto te koop staan voor een bedrag van 1,5 miljoen dollar. De 750iL is opgeknapt en van buiten valt er niets te zien. Vanbinnen zijn echter nog sporen van kogelgeweld zichtbaar. De sedan heeft 90.000 mijl gelopen. Vorig jaar werd ook de Hummer H1 van 2Pac van de hand gedaan. De rouwdouwer werd toen geveild voor 337.000 dollar.