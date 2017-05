Unieke Veyron Mansory Linea Vincero is te koop

Carbon en goud zijn de twee sleutelelementen van deze Bugatti.

Als je in Dubai of Londen woont kan het nog wel eens voorkomen dat je buurman een Veyron heeft. Wil je ook een Veyron en is het zaak dat je meer opvalt dan je buurman, dan moet je deze Linea Vincero van Mansory eens overwegen.

De Duitse tuner vergreep zich drie keer aan de Bugatti Veyron. Elke Veyron kreeg een eigen unieke touch. Deze Vincero werd geleverd aan een klant in de Verenigde Staten en de exclusieve Bug staat nu bij Dupont Registry te koop.

De Veyron stamt uit 2008 en kreeg in 2012 de make-over van Mansory. De 8.0 W16 kreeg 109 paarden extra en zowel het uiterlijk als het innerlijk van de auto werden grondig aangepakt. Dupont zegt niet wat ze voor de bombastische Veyron willen hebben, maar dit bedrag zal vermoedelijk in de miljoenen lopen. Alleen al het Mansory-kitje kostte destijds honderduizenden euro’s. De Veyron is te bezichtigen in Los Angeles.