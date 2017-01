Vader en zoon beleven onderonsje op autojunk

Het heeft te maken met deze bijzonder cleane onderzijde van zoonlief's auto.

Onlangs postte @santo namelijk met gepaste trots foto’s van zijn nieuwste aanwinst op autojunk. De auto in kwestie: een BMW E46 328i coupĂ©. Eigenlijk droomt @santo van een M3, maar de student die zijn auto financiert door middel van een bijbaan verdient daar nog niet genoeg geld voor. In de tussentijd word de honger naar een snelle BMW gestild door de 328i, waar inmiddels de nodige M-goodies op zijn geschroefd. Voorwaar geen schande.

Onder de plaatjes valt de Bimmer dan ook vooral veel bewondering ten deel, maar een reactie in het bijzonder springt eruit. Deze is van @andrebb, die claimt de vader te zijn van @santo. We denken dat hij dat ook echt is, gezien de gedetailleerde omschrijving van de gang van zaken. Zo niet is zijn commentaar echter alsnog geinig:

“Ja Santo je hebt een zeer mooien Biemer…en dat blijft voorlopig ook vast zo doordat je papa zijn met liefde en zorg gepimpte garage inclusief hoogpolig tapijt, zonder te vragen, ingepikt hebt om je E46 in nieuwstaat te houden. X Pa”

Ah, gedeelde autoliefde. Zoals Ivo Niehe zou zeggen: