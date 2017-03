VAG Sedric: gelukkig is het maar een concept

Hij is autonoom, hij is ontwikkeld door alle VAG-merken en last but not least: het is een concept car.

Sedric staat voor SElf DRIving Car en hij rijdt inderdaad zelfstandig, net als die eerdere conceptuele hippiebus en de I.D.. Het laat Volkswagens visie op toekomstige mobiliteit zien en als we zo vrij mogen zijn: die toekomst lijkt vooralsnog niet erg sexy. Uiteraard is de Sedric volledig elektrisch, verder biedt de auto plaats aan vier personen.

VAG voorspelde eerder al dat autobezit in de toekomst een kleinere rol gaat spelen dan nu het geval is. De Sedric zou dan ook geschikt zijn voor autodeelprogramma’s, maar het is theoretisch uiteraard ook gewoon mogelijk om er eentje te bezitten.

Inzittenden nemen trouwens tegenover elkaar plaats en het binnenste van de Sedric doet denken aan een willekeurige vorm van openbaar vervoer.