Van deze crash op Zandvoort krijg je kippenvel

Even geen grappig gedoe, maar bittere ernst.

Onlangs heb ik de docu “1: Life on the limit” eens gekeken en ik moet zeggen: deze film is absoluut de moeite waard voor wie geïnteresseerd is in Formule 1 (duh) en dan met name in de manier waarop de veiligheid binnen de sport in de loop der jaren is geëvolueerd. Daar horen ook beelden van crashes bij en enkele decennia geleden was het heel gebruikelijk dat niet elke coureur een Grand Prix-weekend overleefde. Het was part of the job. Wie daar niet tegen kon had niks in een F1-auto te zoeken.

In de film komt onder meer de gruwelijke crash van Niki Lauda voorbij, maar ook wordt uitgebreid stilgestaan bij de dood van bijvoorbeeld de legendarische Jim Clark. Niet leuk om te zien, wel interessant en het geeft het tijdsbeeld perfect weer. Er was echter één crash die me in het bijzonder bijbleef en dat was de klapper van Roger Williamson op Zandvoort in 1973. Op CPZ vonden in totaal twee fatale crashes plaats tijdens F1-races en die van Williamson was zeker niet “erger” dan die van Piers Courage, maar bij het zien van de beelden bij de crash van Williamson geloof je werkelijk niet wat je ziet.

De crash

Het is de achtste ronde van de Grand Prix van Nederland in 1973. Williamson ramt zijn March bij Tunnel Oost in de muur, waarschijnlijk door een bandenprobleem. De March rolt ruim 250 meter verder en de impact was eigenlijk nog niet eens zo heftig. Williamson was door de klap zelf niet gewond geraakt, maar de auto lekte benzine en gedurende de glijpartij vatte de March vlam. Gek genoeg was dat destijds geen reden om de race te stoppen en terwijl de fikkende March uiteindelijk ondersteboven tegen de vangrail tot stilstand kwam, was er één coureur die de moeite nam om te stoppen.

Deze David Purley probeerde met man en macht de March van zijn collega weer op de wielen te krijgen, zodat Wiliamson eruit kon klimmen. Ondanks heroïsche inspanningen (weleens geprobeerd een brandende F1-auto op te tillen?) en geschreeuw vanuit de cockpit lukt het de dappere Purley niet. De toegesnelde marshalls staan niet veel later een beetje lullig om de nog steeds brandende March heen te draaien. Ze hebben geen brandwerende kleding aan en een poging om het ding op te tillen grenst aan zelfmoord, bovendien is de hitteontwikkeling enorm.

Om het verhaal nog een stuk wranger te maken dacht de raceleiding dat Purley z’n eigen auto stond te blussen en dat hij er dus zelf veilig uit was gekropen. Dat het om de March van Williamson ging had niemand door en dus werd de race niet afgevlagd. Het ligt voor de hand om te stellen dat de organisatie destijds een amateuristische bende was, maar de (technische) hulpmiddelen van nu waren toen natuurlijk nog niet present.

Uiteindelijk stikte Williamson door zuurstofgebrek. Verschillende toeschouwers probeerden nog om door/over/onder de hekken bij de March te komen om te helpen, maar zij werden tegengehouden door beveiligingspersoneel. Uiteindelijk werd de auto door een brandweerwagen geblust, ging er een deken over de March heem met de verkoolde coureur er nog in en de race werd nooit gestopt. Het is bijna te bizar voor woorden en het geeft nog maar eens aan dat de organisatie achter de F1 in relatief korte tijd heel veel heeft bereikt op het gebied van veiligheid.

Check de historische beelden met Nederlands commentaar hieronder.