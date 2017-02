Van deze Ferrari 612 krijgen zelfs wij het heet

De 612 Scaglietti gaat niet de boeken in als de mooiste Ferrari ooit, maar de juiste samenstelling kan een hoop verhullen.

Na de geweldig mooie 456 GT was het voor veel liefhebbers even schrikken toen Ferrari met de 612 Scaglietti op de proppen kwam. Het design van de grote vierpersoons GT was nu eenmaal een kwestie van wennen, zeker als je bedenkt dat Ferrari in de jaren ’90 een prachtig gamma had met de F355, de 550 Maranello en de reeds genoemde 456.

Onder de kap ligt uiteraard een fikse V12, goed voor 540 pk en 320 km/u. De sprint naar 100 km/u is bovendien in 4,2 tellen achter de rug. Dit specifieke exemplaar werd door Kroymans in 2005 verkocht aan een Nederlandse vastgoedman. De 612 stond in de prijslijsten vanaf een ton of drie, maar voor deze auto met flipperbak zou bijna vier ton zijn betaald.

Ruim 55.000 kilometer en 12 jaar verder mag je nog 89.950 euro meebrengen voor de Italiaan. Een hoop geld, maar dan kun je wel zeggen dat DJ Jean ooit eenzelfde Ferrari heeft gehad. Over endorsements gesproken!