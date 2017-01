Van deze getunede Dawn wordt je een beetje down

Nog maar eens wat bewijs dat smaak niet te koop is.

Wiet betaalt bepaald en dus moeten de kersverse eigenaren van Bentley’s en Ferrari’s het lekker zelf weten als ze hun bolides bij Mansory en consorten laten verkrachten. En toch schoot er ‘dit zou verboden moeten worden’ door mijn hoofd toen het laatste persbericht van Wald International zojuist op de digitale deurmat viel. De Japanse tuner heeft namelijk een Rolls-Royce Dawn onder handen genomen. Je weet wel, die schitterende drophead coupé op basis van de Wraith, die op zijn beurt weer een afgeleide is van de Ghost.

Wald heeft her en der wat plastic toegevoegd aan de Ghost, waardoor deze eruit ziet als een creatie van een vijfjarige in de laatste versie van Need For Speed. Dankzij airride ging de Dawn behoorlijk down en de velgen zijn van een subtiliteit die we al in geen tijden meer hebben mogen aanschouwen. Links zijn ze zwart, rechts grijs, zodat ze voorlopig geen tweede Dawn hoeven aan te randen om beide velgkeuzes onder de aandacht te krijgen.