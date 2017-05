Van deze occasion werden er maar 525 gebouwd

Ja, dit schitterende interieur is van een Porsche, maar weet jij ook welke?

Voor Porsche is de 924 een groot succes, maar volgens velen is de auto de naam ‘Porsche’ niet waardig. Vooral de motor, die zo uit een Volkswagen LT komt, doet de wenkbrauwen van Porsche-adepten fronsen. De 924 houdt het tot 1988 uit, al komt Porsche in 1982 al met de 944. Deze auto is duidelijk gebaseerd op de 924, maar heeft uitklopte wielkasten en een heuse Porsche-motor onder de kap. De 2.5-viercilinder is gebaseerd op de enkele cilinderbank van de 5.0 V8 uit de Porsche 928.

De 944 mag door tot 1991, alvorens afgelost te worden door de 968. De 944 Cabrio komt pas in 1990 op de markt en in totaal worden daar 5656 exemplaren van gebouwd, op een totaal van 113.070 Porsche 944’s. Pas op het aller, allerlaatst -in 1991- komt Porsche met een cabrio-uitvoering van de 944 Turbo. Met 250 pk aan Turbo-power heb je niets te klagen en in totaal rollen er slechts 625 stuks van de band. Honderd Turbo Cabrio’s zijn rechts gestuurd en dus achtte de aanbieder van dit exemplaar het gepast om te stellen dat dit er één van de 525 is. Zeldzaam is de auto sowieso.

Eigenlijk is de 944 Cabrio een slimme uitzwaai-editie. Porsche had diens opvolger, de op de 944 gebaseerde 968 al zo goed als klaar staan en daarvan was van meet af aan al een cabrio leverbaar. Aangezien de 968 zijn chassis deelde met de 944, was het eenvoudig om de aanpassingen die men aan de 968 Cabrio deed, ook op de 944 toe te passen.

Het op Marktplaats aangeboden exemplaar heeft een relatief rustig leven geleden en in 26 jaar slechts 135.777 kilometer te verwerken gekregen. Dat, gekoppeld aan de zeldzaamheid, maakt dat de prijs 39.950 euro bedraagt. Voor dat geld koop je ook een zeer late Boxster van de vorige generatie en met een beetje sparen ligt ook een 997 Cabrio in het verschiet. Welke heeft jouw voorkeur en waarom?