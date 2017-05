Veel Nederlands succes bij 24h Nürburgring

Oh ja, dat was er ook nog dit weekend...

Je hebt soms van die weekenden dat je als autoliefhebber totaal geen idee hebt waar je moet kijken. Naast een straatrace aan de Cote d’Azur en een prestigieuze veiling iets verderop was er namelijk ook de finish van de 24 uur van de Nürburgring. Net als de 24 uur van Le Mans van vorig jaar zat het venijn hem weer in de staart.

Voor lange tijd leek de Audi R8 LMS #29 van onder meer Nederlander Robin Frijns de winst te pakken. Een elektronisch probleem gooide roet in het eten, want de R8 LMS verloor veel snelheid. Het probleem kon verholpen worden in de pits, maar de auto verloor veel tijd. Uiteindelijk kwam de R8 als derde weer op de baan.

Vlak voor de finish besloten de weergoden dat het maar eens flink moest regenen. Hierdoor raakte de top 3 toch nog een beetje ontregeld. Uiteindelijk trok de equipe van Winckelhock, Philippi, Mies en van der Linde (ondanks de Nederlands klinkende naam geen Hollander maar Zuid-Afrikaan) aan het langste eind. Speciale vermelding voor de Amersfoort geboren Nick Catsburg. Hij stond twee keer dit weekend op het podium. Niet alleen na afloop van de Nürburgring 24 Hours, maar ook tijdens het WTCC (in een Volvo S60 TC1). Dat was er dit weekend ook nog.

De top 10 (met 5 nederlanders!) ziet er als volgt uit:

1. Audi R8 LMS #29

Winkelhock, Philippi, Mies, van der Linde

158 laps / 21 pitstops

2. BMW M6 GT3 #98

Westbrook, Palttala, CATSBURG, Sims

158 laps / 21 pitstops

3. Audi R8 LMS #9

FRIJNS, Fassler, Rast, Müller

158 laps / 21 pitstops

4. BMW M6 GT3 #42

Farfus, Wittmann, Blomqvist, Tomczyk

158 laps / 22 pitstops

5. Mercedes-AMG GT3 #1

Engel, Christodoulou, BUURMAN, Metzger

158 laps / 21 pitstops

6. Porsche 911 GT3 R #31

Christensen, Siedler

157 laps / 20 pitstops

7. Ferrari 488 GT3 #22

Krumbach, Keilwitz, Weiss, Kainz

157 laps / 20 pitstops

8. BMW M6 GT3 #33

Seefried, Imperatori, DUSSELDORP, Dumbreck

157 laps / 21 pitstops

9. Mercedes-AMG GT3 #8

VAN DER ZANDE, Götz, Lance-David, Alzen

157 laps / 21 pitstops

10. BMW M6 GT3 #99

Martin, Basseng, Eng, Sims

157 laps / 20 pitstops

De overige Nederlandsers eindigden op:

P15 (Dontje, Mercedes-AMG GT3)

P51 (Schothorst, Hyundai i30 N)

P63 (Jensen, BMW 235i)

P73 (van Dam, Subaru WRX STI)

P141 (van Ramshorst, BMW 325i (E90))