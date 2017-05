Veilinghuis wil grootste Ferrari-veiling ooit realiseren

Hier gaan de nodige miljoenen rollen.

Ter ere van het 70-jarige bestaan van het merk uit Maranello organiseren Ferrari en RM Sotheby’s samen een veiling waar enkel raspaardjes van de hand zullen worden gedaan. De veiling zal op 9 september plaatsvinden bij de Ferrari-fabriek in Maranello.

Het is nog niet bekend welke modellen er geveild gaan worden. RM Sotheby’s en Ferrari hebben door de jaren heen een nauwe band opgebouwd. Zo organiseerde het veilinghuis een benefietveiling voor de slachtoffers van een aardbeving in ItaliĆ«, waarbij de laatste LaFerrari coupĆ© van de hand werd gedaan. Daarnaast brak een 290 MM uit 1956 het Ferrari-veilingrecord tijdens een evenement van RM Sotheby’s. De klassieker werd voor meer dan 28 miljoen dollar geveild. Het veilinghuis zegt dat in de geschiedenis van het bedrijf 40 procent van de geveilde auto’s een Ferrari betrof.

Daarnaast zijn meer dan de helft van de geveilde auto’s die meer dan 10 miljoen dollar opleverden een model van het Italiaanse merk. De kans is aanwezig dat er records gaan sneuvelen tijdens deze speciale veiling. In de aanloop naar het weekend van de veiling in september maakt RM Sotheby’s meer details bekend.