Verbruikcijfers: verschil papier en praktijk groter dan ooit

De CO2-gekte leidt tot Pinokkio-gedrag bij autofabrikanten.

Dat auto’s in de praktijk niet verbruiken wat beloofd wordt op papier is voor de doorgewinterde automobilist al decennia lang geen nieuws meer. Fabrikanten stellen al sinds jaar en dag het verbruik van hun auto’s graag zo optimistisch mogelijk voor om klanten die zich druk maken om de verbruikcijfers niet af te schrikken. Een dikke twee jaar geleden kreeg Hyundai/KIA daarvoor in Amerika een flinke rekening gepresenteerd, toen hun klanten net deden alsof ze níet wisten dat hun Koreaanse BBQ bak wat meer benzine snoepte dan beloofd.

De noodzaak om de consument lage verbruikscijfer voor de kunnen spiegelen is echter alleen maar belangrijker en belangrijker geworden de laatste jaren. Deels omdat de benzineprijzen niet mals zijn, maar vooral omdat verschillende overheden auto’s tegenwoordig (enorm) zwaar belasten als ze op papier flink wat CO2 uitstoten. Fabrikanten zoeken daarbij de limieten op om tijdens de testcyclus zo goed mogelijk uit de bus te komen. In de echte wereld komt er echter vaak niks terecht van de prachtige cijfers.

Dit heeft er inmiddels toe geleid dat de discrepantie tussen de opgegeven verbruikscijfers en het praktijkverbruik groter is geworden dan ooit. Tenminste dat blijkt uit cijfers van HonestJohn. Gebaseerd op de opgaves van 118.000 lezers stelden zij vast dat auto’s gemiddeld 24 procent meer verbruiken dan de fabrieksopgave. Grootste overtreders zijn de BMW X5, Land Rover Discovery Sport en Audi A4. De grootste vijf liegebeesten staan hieronder:

Auto Reëel verbruik als percentage van opgegeven verbruik BMW X5 66,9% Land Rover Discovery Sport 67,5% Audi A4 68,3% Volvo XC90 68,5% Fiat 500X 69,6%

Er waren ook eerlijke auto’s. de Mazda MX-5 is zelfs een heilig boontje.

Auto Reëel verbruik als percentage van opgegeven verbruik Mazda MX-5 101,5% Toyota Verso 99,5% Toyota GT86 98,4% Subaru Forester 97,1% Peugeot Partner Tepee 92,9%

Zoals verwacht zien we onder de eerlijkste auto’s vooral wagens met atmosferische motoren terug, met uitzodering van het Peugje op P5. De laatste is misschien het gevolg van de move die PSA gemaakt heeft om eerlijkere cijfers op te geven. In september gaat het mes in de fopcijfers als de NEDC-cyclus (New European Driving Cycle) plaatsmaakt voor de Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure (WLTP). Cynici zeggen echter nu al dat ook die test geen einde zal maken aan de praktijk om het papierverbruik rooskleuriger voor te stellen dan het is.