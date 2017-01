Verdammt! Niemand wil een Volkswagen Passat hebben

Trouble in paradise Volkswagen's fabriek in Emden. De productie van de Passat wordt daar extra dagen stilgelegd.

Laatst rolde ik over de snelweg in mijn barrel nette youngtimer en zag ik voor me opeens een auto rijden die ik niet direct herkende. De look beviel me echter wel. Een kortstondige kickdown van de kleine I6 in het vooronder later zat ik vlak achter de donkerblauw sedan. Het bleek een Passat te zijn van het nieuwste model. Opvallend dat je dat ding zo weinig ziet, dacht ik nog.

Voordat je nou begint te roepen dat je op de bedrijfsparkeerplaats struikelt over de Passat GTE’s in muisgrijs: uiteraard rijden (rijtest) er best een stel rond. Toch zijn het er gevoelsmatig minder dan vroeger. Inmiddels wordt dat gevoel min of meer bevestigd door een bericht uit Emden. In dit plaatsje in de Kohlenpott staat en van de grootste Volkswagen-fabrieken. De Passat wordt er gebouwd en voorheen de (Passat) CC. Maar binnenkort wordt er enkele dagen helemaal niks gebouwd.

Nadat eerder al besloten werd de productie van de auto stil te leggen van 25 januari tot 3 februari en op 20 februari, komen daar nu nog drie extra dagen bij. Ook op 16, 17 en 21 februari zullen er geen Passat’s van de band lopen. Volkswagen sluit verder niet uit dat er nóg meer vrije dagen voor haar noeste arbeiders bijkomen. De belangrijkste reden hiervoor is de tegenvallende vraag naar de Passat. Vooral in Rusland, Turkije en Engeland doet de D-segmenter het volgens Volkswagen slechter dan verwacht.

Naast de matige vraag naar de Passat heeft de productiestop volgens Veedub ook te maken met het feit dat de CC inmiddels niet meer gebouwd wordt. De Germanen hopen dan ook dat de fabriek weer op volle toeren kan draaien als diens opvolger de Arteon klaar is voor productie. Vorig jaar werd de productie in dezelfde fabriek ook al enige tijd stilgelegd, destijds dankzij een fittie met toeleveranciers.

Nu we het toch hebben over volle toeren en andersoortige problemen: Volkswagen geeft zelf aan dat ze niet denken dat dieselgate wat te maken heeft met de uitblijvende vraag naar Passat’s. Dat zou natuurlijk kunnen, want het D-segment is momenteel misschien wel competitiever dan ooit. Misschien moet VAG toch eens nadenken of het MQB-platorm die competitie aankan. Zeker nu het gerucht in de wandelgangen gaat dat de toekomstige Audi A4 ook op de (opvolger van) dit platform komt te staan.