Verdoezelt de Italiaanse overheid het gesjoemel van FCA?

Terwijl in de nasleep van Volkswagens #Dieselgate veel auto's aan extra tests worden onderworpen, hoeft FCA van de Italiaanse overheid kennelijk niet al die tests te doorlopen.

Hoewel iedereen ondertussen geaccepteerd lijkt te hebben dat dieselmotoren en een te hoge uitstoot onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en we nauwelijks nog opkijken van nieuwe sjoemelbeschuldigingen, gingen de oren van ondergetekende toch even klapperen van dit nieuws.

Persbureau Reuters heeft, via de oppositie, namelijk een rapport in handen gekregen dat de Italiaanse overheid heeft opgesteld. In dat rapport staan een achttal testresultaten van niet-Italiaanse auto’s, als ook van zeven auto’s geproduceerd door FCA. Opvallend is dat de resultaten van de geteste auto’s van BMW, Ford, Mercedes-Benz, Volkswagen en General Motors compleet zijn, terwijl drie van de zeven FCA-modellen (Cherokee, Giulietta en Ypsilon) kennelijk niet de praktijktest en een aangepaste versie van de NEDC-test hebben doorlopen. Juist dit zijn de testmethodes waarmee de resultaten uit de achterhaalde en makkelijk te manipuleren NEDC-test vergeleken kunnen worden om zo aanwijzingen te vinden voor sjoemelsoftware.

Alle zeven FCA-modellen missen verder de resultaten voor de Artemis-test, een methode die een beter beeld moet geven van de uitstoot in stedelijk verkeer. Ook deze test is een goed instrument om de aanwezigheid van sjoemelsoftware te onthullen. In het rapport wordt geen reden gegeven voor de incomplete testresultaten van de zeven FCA-modellen. Volgens een woordvoerder van het Italiaanse ministerie van Verkeer wordt er momenteel gewerkt aan een aangepaste versie van het rapport en heeft FCA niet het privilege gekregen een aantal belangrijke tests te mogen skippen.

Het nieuws komt op een pijnlijk moment, aangezien FCA na VAG en Renault nu als derde autobouwer officieel beschuldigd is van sjoemelen. In een Franse test kwam een Jeep Cherokee met 2-liter dieselmotor -precies dezelfde auto waarvan in het Italiaanse raport belangrijke testresultaten missen- er bijzonder slecht vanaf: de auto stootte liefst vijf tot bijna tien keer de maximale hoeveelheid stikstofoxiden (NOx) uit. De Fiat 500L met dezelfde 1.6 MultiJet als de in het Italiaanse rapport genoemde Giuletta was goed voor 5,6 maal overschrijding van de wettelijke NOx-norm.