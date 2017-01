Verflixt! Duitse regering keurt tolwet des doods goed

Ondanks eerdere protesten van grootmachten als Oostenrijk en Nederland heeft de Duitse regering de aangepaste doch immer nog omstreden tolwet vandaag goedgekeurd.

Dat betekent dat wij Nachbarn van Duitsland vanaf 2019 er echt aan zullen moeten geloven: we gaan tol betalen op de Duitse snelwegen. Tenminste, mits het Duitse parlement de beslissing van hun regering goedkeurt, maar dat lijkt op dit moment een formaliteit te zijn.

De tolwet is omstreden binnen de EU, omdat de Duitse staat ervoor zorgt dat de inheemse burgers (deels) gecompenseerd worden voor de extra kosten die ze voor hun kiezen krijgen dankzij de tol. Voor buitenlanders geldt die compensatie uiteraard niet. In principe een logische gedachtengang, daar wij ook geen belasting betalen om de Duitse wegen te laten bouwen. Aan de andere kant rijden Duitsers ook op onze wegen en hoeven ze daar voorlopig geen tol voor te betalen.

De wet is dan ook een doorn in het oog van Europa, dat (meestal) tegen wetgeving is die de ene Europese burger discrimineert ten opzichte van de andere. Als we één Europa willen zijn moeten we elkaar niet een oor aannaaien voor een paar grijpstuivers volgens de EU-bonzen.

Eerder gaven Nederland en Oostenrijk al aan dat ze de tolwet aan zouden vechten, mocht die er daadwerkelijk komen. Dit ondanks de aanpassingen die de Duitse verkeersminister Alexander Dobrindt al doorvoerde aan de wet. Door de aanpassingen vallen de kosten voor een sporadisch bezoek aan Duitsland veel lager uit dan voorheen de bedoeling was. Secundaire wegen blijven bijvoorbeeld vrij van tol.

Nu de wet dus goedgekeurd is door de Bundesregierung, is het afwachten op de reacties van de omliggende landen. Oostenrijk heeft al haar onvrede te kennen gegeven met het besluit. Of minister Melanie de grote broek aan gaat trekken die ze beloofd heeft aan te trekken moeten we nog even afwachten. Vandaag worden de buurlanden ingelicht over het Duitse besluit in Brussel.