Red Bull dreigt wederom uit de F1 te stappen

En dit keer zijn ze super cereal...

Het is de tactiek die we vroeger allemaal bezigden toen we kinderen waren: als we onze zin niet kregen werden we recalcitrant, obstinaat en balorig. Op het moment dat je erachter komt dat je deelname van enig belang is (familiefotootje, bruiloftje, je eigen verjaardag) kun je zelfs gaan dreigen om niet mee te doen. Moeder met de blauwhelm op bewaakt de goede vrede, geeft je je zin en tadaa: compleet tegen alle logica in heb je bereikt wat je wilde bereiken.

Normaliter ebt deze eigenschap weg naarmate de zindelijkheid toeneemt, maar niet bij elk individu. Met name bij het F1 team van het altijd eerlijke Red Bull Racing hanteren ze deze strategie maar wat graag. Een tijdje terug gaven ze al aan niet mee te willen doen als de reglementen niet zouden veranderen. We zijn nu een maandje verder, de Red Bulls zijn niet heel erg competitief en ja hoor, ze gaan weer dreigen.

Ditmaal is het Hulmut Marko, de ontdekker van Max Verstappen. Naar verluidt kreeg de jonge Hollander een contract aangeboden nadat hij op miraculeuze won van maar liefst driehonderd miljoen zaadjes. Tegen de Spaanse toppublicatie El Confidencial weet Marko het volgende eisenpakket te melden:

De motoren moeten weer veel kabaal maken

De motoren moeten tussen de 15 en 20 miljoen euro kosten

De elektrische motor en het KERS systeem moeten eenvoudiger

Minimaal 1.000 pk

Mocht je denken dat dat het enige was, neen. Helmut Marko wil namelijk dat elke fabrikant dit type motor enigszins eenvoudig kan construeren, zodat Cosworth (bijvoorbeeld) ook weer competitief kan zijn. Als laatste eis moet niet die motor de doorslaggevende factor zijn van een raceauto, maar de coureur. Tsja, als je toppers als Verstappen (die volgens Marko dit jaar wereldkampioen kan worden) en Ricciardo in een matige auto zet, is dat makkelijk roepen. Marko is er kennelijk nog altijd verbolgen over dat de topconcurrenten Ferrari en Mercedes geen motor wilden leveren en dat Renault door Ecclestone gedwongen werd om de Red Bulls (wederom) van een potenter-dan-verwachte Renault motor te voorzien. Als de eisen niet ingewilligd gaan worden, bestaat de mogelijkheid voor Red Bull dat ze stoppen met de Formule 1.

In mijn beleving is Formule 1 de top van autosport. En in de autosport is het inherent dat de techniek een enorm belangrijke factor is. Toen Vettel WK na WK binnenhaalde (2010, 2011, 2012 en 2013) was er overigens niets aan de hand… Beroepsfilosoof Arie Van Benen kon het niet mooier verwoorden.