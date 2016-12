Vergeet andere motoren, deze Aprilia wil je hebben [updated]

Zelfs verstokte autoliefhebbers krijgen goeie zin van dit geweldige apparaat.

Nu en dan een uitstapje richting rappe tweewielers kan helemaal geen kwaad. We besteedden eerder al aandacht aan de Ducati Desmosedici RR, die straatlegale Honda MotoGP-racer en natuurlijk aan die dikke vette Norton, om maar een paar voorbeelden te noemen. Al die motoren zitten propvol racetechnieken die je stuk voor stuk je rijbewijs kosten, maar Aprilia gaat een stap verder.

De Italianen introduceren hun RSV4 R FW-GP. Een hele mond vol, maar het is dan ook een apparaat waar je U tegen zegt. Tussen de kuipdelen zit het blok uit de MotoGP-racer van 2015. Dat betekent dat de 1.000 cc goed is voor meer dan 250 briesende pk’s! Dit vermogen wordt mede mogelijk gemaakt door de pneumatische klepbediening. Dergelijke techniek maakt hogere toerentallen mogelijk en zo komt deze rijdende raket aan dat bizarre aantal pk’s. Probleempje: pneumatische klepbediening is “nogal” onderhoudsgevoelig, voor zover we weten is dit dan ook de eerste keer dat de techniek op een straatfiets wordt toegepast.

Ook het rijwielgedeelte is om je vingers bij af te likken. Öhlins verzorgde vering en demping, Brembo regelde een paar remmen waar je bang van wordt en om alle pk’s te beteugelen is de RSV4 R FW-GP voorzien van traction control, wheelie control en launch control. Kopers krijgen bovendien een dagje op het circuit met ingenieurs en monteurs om de boel naar wens af te stellen.

Diezelfde kopers zullen diepe zakken hebben. Prijzen zijn (nog) niet bekend, maar ga gerust uit van een paar ton. In euro’s ja.

UPDATE: we werden er terecht op gewezen in de comments, maar deze motorfiets is niet geschikt voor gebruik op de openbare weg. Dat is misschien maar beter ook.

Dank aan @racerx voor het tippen!