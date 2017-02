Vergeet de Aventador, koop deze Nederlandse Diablo

Echte mannen rijden niet in handtasjes, toch?

Misschien ligt het aan mij, maar het lijkt erop dat het merk Lamborghini tegenwoordig een stuk minder “speciaal” is dan vroeger. Een Countach of Diablo zag er angstaanjagend uit, was pittig om (hard) mee te rijden en bovendien zijn het superzeldzame auto’s. Tegenwoordig zet Lambo 3.500 auto’s per jaar weg en zitten de modellen ontegenzeggelijk beter in elkaar dan vroeger. De WOW-factor is alleen wat kunstmatig, naar mijn smaak.

Gelukkig was dat bij de Diablo een heel ander verhaal. Zodra Audi de tent overnam werd de boel geprofessionaliseerd en dus werd ook de Diablo verder op punt gezet. Deze occasion stamt uit die tijd en zit dus goed in elkaar. De klapkoplampen hebben alleen wel plaatsgemaakt voor vaste exemplaren. Kleinigheidje houd je toch.

Het gaat in dit geval om een 6.0 VT uit 2001 die origineel in Japan is geleverd maar wél met het stuur aan de goede kant. Dat verklaart wellicht ook de GT/GTR-look met de heftige spoiler, de praktisch ontbrekende achterbumper en de uitlaten die daardoor vrij spel krijgen. Japanners zijn immers niet vies van een beetje tuning. Uit diezelfde knalpijpen komt natuurlijk de muziek van de twaalf tenoren onder de kap, goed voor 531 pk. Verder is de Lambo uitgerust met AWD (wel zo veilig, maar RWD was leuker geweest).

Op de teller staan 30.749 kilometers dus het was zeker geen garage queen, fijn om te weten. Verder kunnen ondernemers nog goochelen met de BTW en bedraagt de vraagprijs een stevige 329.000 euro. Anders nog iets?

Dank aan Rachid voor het tippen!