Vergelijking: de nieuwe G31 Fünfer versus de oude F11

Afgelopen week lag opeens de nieuwe 5-serie Touring op onze deurmat. Maar wat is er eigenlijk veranderd ten opzichte van de vorige vijf Touring?

De introductie van een nieuwe 5-serie is alle enkele generaties lang een groot evenement in de autowereld. Velen beschouwen de 5-serie überhaupt als de beste auto die er bestaat. Kijk alleen al naar de lovende worden die AB-lezer @john4545 vandaag over had voor de Fünfer onder het topic over de oude S-Klasse van Marco van Basten:

Nou ja John dat is wel héél erg positief. De nieuwe E-Klasse schijnt ook best goed te zijn. Zo goed zelfs dat BMW de noodzaak voelde met een totaal nieuw model te op de proppen te komen, om weer wat sterker te staan in de strijd om het E-segment. De belangrijkste vernieuwing lichtten we voor je uit.

Looks

Net als bij de sedan zet BMW voor het nieuwe model vooral in op evolutie in plaats van revolutie. Bij zo’n Touring is het natuurlijk ook lastig om met een geheel nieuw concept te komen. De dakkapel dicteert grotendeels de looks. Zelfs bij de E60/61 5-serie was de station eigenlijk heel conventioneel vormgegeven, terwijl het design van de sedan de tongen losmaakte.

Misschien zie ik het alleen, maar ik vind de 5-serie Touring nu iets meer op de 3-serie Touring lijken dan voorheen (aankoopadvies) het geval was. Waarschijnlijk komt dat puur door de vorm van de achterlichten. Over het dashboard kunnen we kort zijn: dat lijkt net als bij de sedan op dat van de nieuwe 7-serie. Ten opzichte van het vorige model betekent dat een iets minder ‘massieve’ aanblik en kekke lampjes die oplichten als het donker is.

Afmetingen en gewicht

De nieuwe 5-serie is vooral een stuk lichter geworden. Volgens BMW scheelt het maximaal honderd kilo, afhankelijk van de uitvoering die je kiest. Daarbij moeten we wel aanmerken dat autofabrikanten wel eens een beetje goochelen met die cijfers. Een BMW 530i bijvoorbeeld had bij het vorige model nog een zespitter onder de kap, nu is dat een geblazen vierpitter. Soms maakt dat al een behoorlijk verschil.

Als we het hebben over stations en afmetingen moeten we natuurlijk nog wel even the business end van de auto bespreken. Jawel, tijd om die pakken melk tevoorschijn te halen en de kofferbakruimtes vol te laden. Mocht je dit daadwerkelijk doen, zal je ondervinden dat er iets meer pakken melk in de nieuwe Touring passen dan in de oude. Met de achterbank gewoon in positie scheelt het tien liter: 570 voor de nieuwe versus 560 voor de oude. Met de achterbank neergeklapt is het verschil dertig liter: 1.700 voor de nieuwe, 1.670 voor de oude.



Motoren

Ook in dit geval geldt voor de Touring ongeveer hetzelfde als voor de sedan. Hoewel we bij Fünfers natuurlijk wel altijd even af moeten wachten of er ook een échte M5 Touring komt. Zo niet zullen fans van snelle 5-serie’s zich tevreden moeten stellen met de M550i xDrive. Verder borduurt BMW qua motoren voort op de krachtbronnen die al onder de kap lagen in de facelift versie van de F10/F11. Dat model begon het leven nog met een stel atmosferische zespitters, maar helaas werden die al snel vervangen door turboblokjes met minder cilinders.

Bij de introductie van de Touring zal de M550i nog niet direct leverbaar zijn. We moeten het aanvankelijk zien te rooien met de 530i, 540i, 520d en 530d. De 530i (voorheen 528i) levert 252 pk (voorheen 245) uit een 2.0-liter grote vierpitter. De 540i (voorheen 535i) haalt 340 pk (voorheen 306) uit een geblazen zes-in-lijn. De diesels zijn praktisch gelijk gebleven.

Techniek

Naast de al aangehaalde gewichtsbesparing heeft BMW ook het iDrive-systeem verder verfijnd. Dit systeem functioneert nu ook draadloos met Apple CarPlay. Tevens kan je het scherm zo instellen dat je op een vlak de Apple CarPlay functionaliteit hebt en op een vlak daarnaast de gewone BMW-software kan weergeven, zoals je navigatie. In de toekomst zal het ook mogelijk zijn om de apps op je head-up display te blazen. Hiermee zet BMW dus weer een stapje vooruit ten opzichte van de F11, maar ook ten opzichte van de concurrentie. Dat is echter voer voor een toekomstige ‘kies maar’.