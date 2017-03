Vergelijking: de nieuwe RS5 versus de oude RS5

Is de nieuwe eigenlijk wel sneller dan de oude?

Hilariteit alom bij de introductie van de nieuwe Audi A5. Audi staat erom bekend dat hun nieuwe modellen doorgaans meer evolutie dan revolutie zijn. De A5 was daarop geen uitzondering, wat @nicolasr ertoe bewoog om voor het betere gniffelwerk in eerste instantie een gallery van het oude model bij het artikel over Die Neue te plaatsen. Zelf rijdt Nicolas nu overigens ook in de auto. Nou ja…soort van #TEAMROOD.

Enfin, toen het doek van de nieuwe RS5 getrokken werd in Genève bleek de trend zich door te trekken. Niet alleen zien we veel van de design cues op de auto terug die we al kennen van andere RS modellen, het ding heeft ook nog steeds 450 pk! Scheurmeneer @wouter liet zich al ontvallen dat dat een beetje tegenviel. Een beetje E Klasse Estate is bijvoorbeeld sneller. Maar zijn er dan echt geen dingen veranderd aan de RS5? Natuurlijk wel! We pakken onze autoblog-loep erbij en gaan op zoek naar de verschillen.

Uiterlijk

We hebben de gewone nieuwe A5 al een vergeleken met de gewone oude A5 en kwamen er toen achter dat de spiegels van de nieuwe aan de bovenzijde wat schuiner aflopen. Laten we in dit geval dus vooral eens kijken naar de specifieke RS-trim dingetjes.

Aan de voorzijde zien we aan weerszijden van de single-frame grille nog steeds twee dikke zwarte gaten. Bij de nieuwe zitten er in de flanken van die gaten wel twee grotendeels verticale zwarte ‘blades’, die via de onderkant van de bumper doorlopen tot aan de grille en daar iets omhoog komen. In het midden zit een chroomkleurige strip die een paar centimeter onder de grille doorloopt.

Voorheen zat er een chromen strip over de gehele lengte van de bumper, die in het midden iets omhoog liep om daar aan te sluiten op de grille. Precies zoals de zwarte elementen dat nu doen. Tussen de twee grote (optische) luchthappers en de grille ingeklemd zitten bij de nieuwe RS5 nog twee kleinere inkeping voor verse lucht. Al met al maakt het front nu een wat drukkere indruk. Er gebeurt meer dan op de cleane smoel van de vorige RS5.

Op de flank en aan de achterzijde zijn de verschillen kleiner. Net als bij de huis-tuin-en-keuken A5 zijn er in het onderste gebied van de zijkant wat lijnen toegevoegd. In het geval van de RS5 op de persplaatjes zit er daarbij ook nog eens een zwarte balk op. Aan de achterzijde zien we de kenmerkende ovalen stortkokers terug. Wat hier opvalt is dat deze nu niet meer geaccentueerd worden door een lijntje dat onder de knalpotten doorloopt, maar een chroomkleurige strip die er bovenlangs loopt.

Techniek en prestaties

Hier gaat het natuurlijk om bij een RS5. Maar we hadden al vastgesteld dat hij 450 pk had en nog steeds 450 pk heeft. Dat is echter alleen het verhaal als je het oppervlakkig bekijkt. Er is namelijk wel degelijk het nodige veranderd onder de kap. Daar vind je bijvoorbeeld twee cilinders minder terug dan voorheen. Als (schrale?) troost krijg je er twee turbo’s voor terug en kan je zeggen dat je motor ook in een Porsche ligt. In sommige Panamera’s zit namelijk dezelfde 2.9 liter biturbo V6.

Dat betekent dus officieel het einde van de atmosferische krachtbron in je snelle Duitse D-segmenter. BMW en Mercedes gingen immers al eerder overstag en schopten hun glorieuze atmosferische blokken aan de kant ten faveure van slakkenhuizen. Dat moet nou eenmaal in de zucht naar betere verbruikscijfers. De oude RS5 (rijtest) snoepte gemiddeld namelijk 10,5 liter benzine per 100 kilometer. De nieuwe heeft genoeg aan 8,7 liter per honderd kilometer. Nou ja, op papier dan.

Om dit geneuzel enigszins dragelijk te maken voor de liefhebber zijn die auto’s met turboblokken allemaal wel sneller dan de auto’s die ze vervangen. Zo ook de RS5. Voorheen kostte het sprintje van 0-100 4,6 tellen, met de nieuwe doe je het in 3,9 seconden. Dat is stiekem toch een best groot verschil. Het ligt overigens niet alleen aan de motor maar ook aan de modernere versnellingsbakken. De nieuwe RS5 beschikt over een 8-traps tiptronic automaat, de vorige moest het doen met een 7-traps S-tronic.

Conclusie

Hoewel het er misschien niet zo uitziet, is de RS5 met zijn nieuwe motor nu weer helemaal bij de tijd. Sommigen zullen wellicht droeve tranen wenen vanwege het verscheiden van de atmosferische V8. Onder de streep is de nieuwe V6 echter sneller en als je ‘m rijdt alsof het een 1.9 TDI is misschien zelfs zuiniger.

Het is wel opvallend dat Audi de auto wederom ‘slechts’ 450 pk meegeeft. Daarmee matchen ze weliswaar BMW dat een vergelijkbaar vermogen levert in de M3. Die auto is echter alweer een tijdje op de markt en concurrenten Mercedes en Alfa zitten inmiddels al boven de 500 pk. Wees dus niet verbaasd als er binnen afzienbare tijd een Performance model op de markt komt met extra Pferde.