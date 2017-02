Vergelijking: de nieuwe W213 E63 AMG Estate versus de oude W212

De vergelijking waar iedere bemiddelde gezinsvader met een labradoodle op zit te wachten!

Het is alweer vijf autogeneraties geleden dat de Mercedes W124 opeens omgedoopt werd tot Mercedes E-Klasse. De auto heeft de twijfelachtige eer verbonden te zijn aan een van de meest platgeslagen stereotypes uit de autowereld. Want zoals menig kentekenhouder op BMW’s al doet vermoeden, heb je nog altijd een goede kans dat er een E-klasse voor komt rijden wanneer je een taxi besteld. Eigenlijk is dat trouwens alleen maar een grote eer voor de Merc: die taxibedrijven kopen die auto’s namelijk niet als ze duur zouden zijn om rijdend te houden.

Enfin, wellicht om het gezapige imago toch wat van zich af te schudden, bouwt Mercedes ook al enorm lang AMG-versies van ‘de E’. Of eigenlijk deed AMG dat aanvankelijk nog onafhankelijk van Mercedes. In 1993 begon de E AMG-geschiedenis namelijk al met de E36 AMG op basis van de eerder genoemde W124. Dat was dus zes jaar voordat AMG officieel een onderdeel werd van Mercedes. Uiteraard hebben we al eens een verhaal geschreven over de E AMG-bloedlijn.

Maar dat was naar aanleiding van de nieuwe E43 AMG. De échte E AMG was er destijds nog niet. Inmiddels is de V8-blepper wel weer beschikbaar en sinds enkele dagen ook als Estate. Hoog tijd dus om de nieuwe eens tegenover de oude te zetten.

Looks



We hebben de looks van de nieuwe Estate al eens eerder vergeleken met die van de oude. Net als bij al haar modellen is Mercedes afgestapt van enkele hoekige designelementen en in plaats daarvan zijn rondere vormen weer helemaal terug van weggeweest.

Wat blijft is de raamlijn die loopt als een banaan. Vanaf de A-stijl loopt de raamlijn eerst omhoog zoals bij vrijwel alle auto’s tegenwoordig. Naar de achterkant van de auto loopt de beltline in ieder geval optisch weer ietsje af. Ik ben er zelf nog steeds niet helemaal over uit of ik dat nu mooi vind. Op de Mercedes sedans neig ik om die vraag te beantwoorden met nee. Op de Estate’s vind ik het (veel) minder storend omdat de dakkapel het aflopende achtersteven ‘compenseert’.

Een opvallend detail op de vorige E Estate waren de joekels van achterlampunits. Op het nieuwe ‘T-model‘ zijn deze veel slanker en hebben ze min of meer dezelfde look als op de C Estate, GLC en de coupé’s van het merk. Een zeer geslaagde look wat mij betreft, wederom veel mooier dan die van de sedans. Al met al doet de nieuwe E Estate een stukje ranker, slanker en eleganter aan dan het vorige model. Nadeel bij dat voordeel: als AMG is ‘ie daardoor misschien ook een stukje minder bruut. Maar goed, de vier Auspuff Endrohre en de nodige spoilers doen hun best om dat te maskeren.

Interieur



Het interieur weerspiegeld de wending die het exterieur genomen heeft. Ronde vormen zijn in de plaats gekomen van een hoekig rechttoe rechtaan design. Als je een aantal keer met je ogen knippert herken je wellicht zelfs een vleugje W123 in het interieur, van toen de E-Klasse nog geen E-klasse heette.

Daarbij is het nieuwe interieur echter ook een stuk moderner. Het oude E-interieur was echt een beetje ingehaald door de tand des tijds. Zoals al bleek uit de rijtest met de gewone nieuwe E zit de auto vol met nieuwe snufjes die een E-segmenter anno nu moet hebben. Risico is wel dat het innerlijk een tikje barok kan worden in bepaalde kleurcombinaties, waardoor je je een Duitser met een Rolex zou kunnen wanen. De gemiddelde AMG koper gaat echter waarschijnlijk voor een sportieve sfeer met donker leer en carbon, dus dan heb je daar geen last van dit serieuze probleem.



Techniek

Bij een AMG gaat het natuurlijk vooral om het geluid en de power. Het geluid heeft ongetwijfeld een tikje ingeboet ten opzichte van de eerste W212 E63 AMG’s. Aanvankelijk had de E63 namelijk nog de atmosferische 6.2-liter V8 onder de kap met 525 pk. De nul-naar-honderd deed deze E in 4,5 seconden.

Al snel werd dat blok echter vervangen door de 5.5-liter grote geblazen V8. Klinkt nog steeds enorm bruut, maar de puristen vinden het geluid toch net een beetje minder. De 5.5 had in de basis ook 525 pk, maar kon je upgraden met een performance pack naar 557 pk. Het sprintje verliep nu in 4,3 respectievelijk 4,1 seconde.

Tenslotte werd er bij de W212 generatie ook nog een extra medeklinker geïntroduceerd voor de E63. De E63 S AMG (rijtest) had 585 pk en als je ‘m linksgestuurd bestelde, vierwielaandrijving. Dankzij deze combinatie roste de E63 opeens in 3,6 seconden naar de honderd.

Hoe steekt dat af tegen de nieuwe E63? Wel deze is vanaf het begin beschikbaar in twee varianten. De instapper is de gewone E63 AMG en daarboven staat de E63 S AMG. Verwarrend genoeg beschikken nu álle E63 AMG’s standaard over vierwielaandrijving, hoewel je die ook kan uitschakelen. Mercedes noemt dat 4MATIC+.

Beide varianten hebben de geblazen 4.0-liter grote V8 onder de kap die we kennen uit bijvoorbeeld de AMG GT en de C63 AMG. In de S-loze E63 is die goed voor 571 pk, mét S loopt dat aantal op tot 612 pk. Jawel, de E knalt dus vrolijk door de grens van de 600 pk heen. Ook de sprinttijden zijn nog een stukje scherper gezet: 3,5 seconden voor de E63 en 3,3 seconden voor de E63 S. Let wel, alle genoemde tijden gelden voor de sedans. Maar de verschillen ten opzichte van de varianten met extra zijruit voor de bagage zullen wel ongeveer gelijk zijn across the board.

Bagageruimte

Dan moeten we de ruimte achterin nog even bespreken, want als dit niet belangrijk voor je is kan je net zo goed de coupé kopen. De echte fans van pakezels zullen zich even achter de oren moeten krabben. Waar de E Estate vroeger altijd een bak ruimte van jewelste achterin had, lijkt Mercedes het idee dat dit noodzakelijk is enigszins te hebben losgelaten. De nieuwe station biedt mínder ruimte voor je kinderen, hond en rommel dan voorheen.

Er is nu nog mar ruimte voor 670 liter aan bagageruimte met de achterbank in de normale stand. Dat is potverdikke net zoveel als de nieuwe 5-serie Touring. Met de achterbank plat heb je 1820 liter tot je beschikking. Bij de vorige E waren deze getallen nog respectievelijk 695 en 1950 liter. Nou ja, het is nog altijd een behoorlijke echo chamber. Bij het inladen alleen wel even oppassen dat je je niet brandt aan die loeihete uitlaten…