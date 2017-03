Vergelijking: Volkswagen Arteon versus de (Passat) CC

Kan de Arteon zijn positie als nieuw topmodel van Volkswagen waarmaken en het imago van 'Passat Extra' van zich afschudden?

Na de Sport Coupé Concept GTE die Volkswagen in 2015 toonde, was de Arteon alles behalve een grote verrassing. Niet alleen is het productiemodel voor 90 procent gelijk aan het concept, ook hadden we vorig jaar de primeur met plaatjes van de uiteindelijke versie. In Genève stonden we voor het eerst oog in oog met de Arteon en konden we de auto nader onder de loep nemen. En zoals te doen gebruikelijk, hoort daar ook een vergelijk met zijn voorganger, de (Passat) CC bij.

Is de Arteon écht een klasse groter dan de CC?

Volkswagen positioneerde de CC aanvankelijk als sexy alternatief voor de Passat, de auto heette dan ook gewoon Passat CC en deelde onder andere zijn wielbasis met zijn meer conventionele broer. Wel was de auto iets langer en lager, al kwam die extra lengte de binnenruimte niet ten goede. Later werd de auto enkel CC genoemd om wat meer afstand met de Passat te creëren, maar helemaal lukken wilde dat nooit.

Met de Arteon hoopt Volkswagen dat dit wél gaat lukken. De auto is dan ook iets groter dan de CC al zijn de verschillen niet gigantisch. De lengte groeit met zes centimeter, de wielbasis met 13. Wat wel opvallend is, is dat de Passat tijdens zijn laatste generatiewissel juist niet in de lengte is gegroeid (4767 mm), waardoor er inderdaad een groter verschil is tussen beide modellen. De wielbasis van de Arteon is precies 5 centimeter groter dan die van de huidige Passat.

(Passat) CC Arteon Verschil Lengte 4798 mm 4862 mm + 64 mm Wielbasis 2710 mm 2841 mm + 131 mm Breedte 1857 mm 1871 mm + 14 mm Hoogte 1422 mm 1427 mm + 5 mm Bagageruimte 532 l 563 l (1557 l) + 41 l

Minder coupé, maar wel praktischer

Comfort Coupé, dat is waar CC voor stond. Van dat Coupé-gehalte is wel het nodige verloren gegaan in de huidige Arteon. Vooral en profil vallen de verschillen op. Door het extra zijruitje achter de achterportieren loopt de daklijn optisch minder snel af en krijgen de achterpassagiers vermoedelijk ook wat extra hoofdruimte tot hun beschikking. Daarnaast is de wat krappe kofferklep van de CC vervangen door een grote vijfde deur in de Arteon. Niet alleen is de bagageruimte iets groter, door de verbeterde toegang is deze vooral ook een stuk praktischer. Zeker met de bank plat kun je een indrukwekkende hoeveelheid troep kwijt achter in VW’s nieuwe topmodel.

Voorts is de Arteon een voorbode van Volkswagens nieuwe designtaal. We zien een opvallend front waarbij de nadruk duidelijk op horizontale lijnen ligt. Zoals bij veel merken loopt de grille ook bij Volkswagen nu optisch door in de voorbumper, iets wat we ongetwijfeld op meer toekomstige VW’s gaan terugzien. De zij- en achterkant zijn iets behoudender vormgegeven, waarbij met name aan de achterkant de familiebanden met de Passat duidelijk zichtbaar zijn.

Van binnen worden die familiebanden helemaal duidelijk zichtbaar, het dashboard van de Arteon komt namelijk rechtstreeks uit de huidige Passat. Dat was bij de CC overigens niet anders, dus in dat opzicht is er weinig veranderd. Begrijpelijk dat Volkswagen kiest voor deze kostenbesparende maatregel, maar het maakt het wel ingewikkelder om de Arteon te zien als een van de Passat losstaand model.

Conclusie: minder onderscheidend, meer concurrentie

Al met al is de auto niet zo vernieuwend en anders als de Passat CC was ten tijde van zijn introductie. Dat was na de CLS pas de tweede moderne vierdeurs coupé en hij had dan ook geen concurrentie in het hogere D-segment. Dat is nu wel anders, want de Arteon mag het gaan opnemen tegen onder andere de Audi A5 Sportback en de BMW 4-Serie Gran Coupe.

Hoewel deze twee Duitsers afgeleiden zijn van tweedeurs coupés, verschillen ze qua proporties en positionering niet veel van de Arteon. Wel is de Arteon een stukje groter dan de BMW (4640 mm) en de Audi (4733 mm), dus het is nog even afwachten wat VW’s nieuwste troef qua prijs gaat doen. Momenteel begint de 4-Serie GC bij zo’n 40 mille voor de instapper met 136 pk, terwijl de goedkoopste A5 Sportback de 2.0 TFSI met 190 pk is. Deze staat voor 46.990 euro in de prijslijsten.