Vergeten Concept: Audi Quartz Pininfarina

Aanschouw het verjaardagscadeautje van Sergio Pininfarina aan een Zwitsers autoblad.

De ontwerper Sergio Pininfarina was in 1980 naarstig op zoek naar een verjaardagscadeautje voor zijn goede vrienden van het Zwitserse Auto Revue, een autoblad dat toen 75 jaar bestond. Voor de jonge lezers: een autoblad is een soort iPad, maar dan van gemaakt van ongeveer zestig á zeventig vellen papier.

Hoe dan ook: meneer Pininfarina besloot een conceptcar te bouwen, maar die moest wel rijden en volledig bruikbaar zijn. Hij ging op zoek naar een geschikte basis en vond die in de vorm van de Audi Quattro. Op deze basis maakte hij een geheel eigen carrosserie, die dertig centimeter korter was dan die van de Ur Quattro. Desondanks was er genoeg ruimte voor een laadruimte en twee stoelen achterin. De auto werd vervaardigd uit koolstofvezel, een gewichtsbesparing van 90 kilogram ten opzichte van de Audi Quattro was het gevolg.

De luchtinlaat zit tussen de koplampen, gebruikte lucht wordt achter de voorwielen weer vrijgelaten. De uitlaat was gevormd in de vorm van het Audi-logo. Audi kocht de auto van Pininfarina. In 1986 besloot Auto Revue de auto te testen, ze haalden er een topsnelheid van 217 kilometer per uur mee en een sprint van nul tot honderd in 7,1 seconden.

Oh, en u mag één keer raden welk designhuis verantwoordelijk was voor de Alfa Romeo GTV, een jaar of dertien later. Maar dat ter zijde.