Vergeten racer: de Alfa Scighera GT

Een zoektochtje door de donkere hoeken van het internet levert soms verrassende zaken op.

Gamers kennen ‘m nog, de Scighera die in Need for Speed III Hot Pursuit z’n opwachting maakte. In het spel was deze auto goed voor monsterlijke prestaties, wat op zich prima paste bij de koets die door Italdesign werd getekend. Minder bekend is de Scighera GT; een raceversie van de “gewone” concept car.

Van de GT werd, net als van de gewone Scighera, slechts één prototype gebouwd. De auto’s stammen uit 1997 en de GT onderscheidt zich met een heftig stickerpakket, een nog grotere spoiler en een koets die niet zilvergrijs maar rood werd gespoten. Zeker in combinatie met die gele spiegels kunnen wij de livery wel waarderen, al is het maar omdat de vormen van de carrosserie op deze manier wat minder goed zichtbaar zijn.

De Alfa V6 onder de kap levert net als in de reguliere concept car 400 pk. De gehele voorzijde van de koets is vervaardigd/gebakken uit één stuk carbon. Prestatiecijfers, gewicht en andere interessante zaken zijn helaas niet bekend. Hoewel Italdesign van plan was om de Scighera (met het AWD-systeem van de 155) in een beperkte oplage te bouwen, kwam het nooit tot een productieversie. Ook de racer werd de nek om gedraaid.