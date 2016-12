Verkeerschaos in Randstad is realiteit over vijf jaar

Verhuis, nu het nog kan.

Een enge voorspelling voor 2021. De komende jaren zal het verkeer in Nederland alleen maar toenemen en volgens een analyse van CROW lopen de steden tegen 2021 compleet vast rond het spitsuur. CROW is een kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur. Het platform deed in opdracht van Trouw onderzoek naar het verkeer van de de toekomst. De analyse is vandaag gepubliceerd in de krant.

Volgens het kenniscentrum is de aantrekkende economie in combinatie met een lage brandstofprijs de grote boeman voor de files. CROW voorspelt 38 procent meer files in de komende vijf jaar. Ondanks de maatregelen die minister Schultz onderneemt verwacht de organisatie extra kosten als het gaat om verkeersproblematiek. Op dit moment bedraagt de economische schade 840 miljoen per jaar. Tegen 2021 is dit bedrag toegenomen naar 1,7 miljard, aldus CROW. De maatregelen vanuit de overheid, zoals nieuwe wegen, tunnels en bruggen, hebben volgens het platform slechts een beperkt effect.

Enkel roeptoeteren dat het de verkeerde kant op gaat doet CROW niet. Ze komen ook met oplossingen. Betere OV-verbindingen aan de randen van steden moet uitkomst bieden. Ook het inzetten van leenfietsen wordt genoemd. Daarnaast oppert het platform over een verhoging van het parkeertarief in steden, al is dat laatste al schandalig idioot hoog in ons land.

De term ‘rekeningrijden’ wordt ook hier van de plank gehaald. CROW denkt echter dat het niet mogelijk is om het systeem succesvol in te voeren vòòr 2021. Uit de analyse blijkt dat vooral de Randstad te maken zal krijgen met verkeersopstoppingen. Daarnaast worden ook steden buiten de Randstad genoemd zoals Leeuwarden, Groningen, Arnhem en Eindhoven genoemd.

Fotocredit: @julian_gtr via Autojunk