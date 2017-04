Verkeersveiligheidsmanifest: we willen meer controles!

Een groepje professionele overleggers van 32(!) verschillende organisaties hebben een paar bakjes koffie gedaan met een koekje erbij, teneinde de verkeersveiligheid in Nederland te bevorderen. Dit zijn hun bevindingen.

De 32 organisaties onder aanvoering van de ANWB, het SWOV–Instituut voor Wetenschappelijk Verkeersveiligheidsonderzoek, Veilig Verkeer Nederland (VVN) en het Verbond van Verzekeraars hebben namelijk vastgesteld dat het aantal verkeersdoden in Nederland in 2015 voor het eerst sinds jaren weer eens steeg. Het aantal ernstig gewonden neemt daarnaast al enkele jaren toe evenals het aantal aanrijdingen. In 2015 werd er bijna 850.000 keer gebotst op ’s heeren wegen.

Nederland raakt daardoor haar koppositie kwijt als het gaat om de verkeersveiligheid en dat past natuurlijk niet. Bovendien levert al deze malheur een kostenpost op van 14 miljard Euro per jaar en dat kan al hélemaal niet. Hoog tijd dus om even bij elkaar te gaan zitten en de problemen al pratende op te lossen. En zo geschiedde.

De oplossingen:

Leg betere fietspaden aan! De helft van alle ernstig gewonde verkeersdeelnemers is fietser, dus we moeten betere architectuur aanleggen voor de Spandex-brigade. De nieuwe Omgevingswet die regionale overheden meer zeggenschap geeft om hun ruimte te ordenen kan hierin een rol spelen.

Geef mensen die hun telefoon gebruiken achter het stuur een knal voor hun harsens!

Meer verkeershandhaving! De pakkans voor drankrijders en notoire scheurneuzen moet omhoog.

Meer techniek! Dankzij intelligente auto’s die zelf afremmen en de maximumsnelheid aanhouden kan onheil voorkomen worden.

Dit alles moet uiteraard allemaal evidence-based gebeuren en gerealiseerd worden door middel van publiek-private samenwerking en financieringsconstructies. Het is immers Nederland anno 2017. Een PDF-je met álle aanbevelingen vind je hier. Een strak plan om de veiligheid te verbeteren, of hadden de heren en dames zich de moeite kunnen besparen?

Image-Credit: @galgootje via Autojunk