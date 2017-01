Verkiezingen 2017: VVD verhoogt maximumsnelheid A2

Melanie heeft er totaal geen bezwaar tegen als we snoeihard gaan.

Het zal je niet ontgaan zijn dat er in het Haagse momenteel gesproken wordt over allerlei dingen die met het verkeer te maken hebben. Gisteren berichtten we al dat er vorig jaar enorm veel boetes uitgeschreven zijn. Vandaag was er opeens een brief van Ard van der Steur waarin hij aangaf dat de ‘boeteprikkel’ eigenlijk pervers is. Maar dat is nog niet alles!

Zojuist heeft Melanie, net als Ard lid van de partij van de auto’s, de Tweede Kamer te kennen geven dat we volgend jaar op de A2 ook overdag 130 mogen rijden tussen Amsterdam en Utrecht. Momenteel mag je op dit traject alleen 130 boenderen tussen 19:00 uur ’s avonds en 06:00 uur ’s ochtends. De rest van de tijd moet je je voortbewegen met een tergende slakkengang van 100. Tenminste, als je het ministerie van Veiligheid en Justitie niet in verleiding wil brengen om je een prent te bezorgen.

Het risico is alleen wel dat de beweging die Jesse aan het bouwen is zo groot wordt dat de goede werken van Melanie pardoes doorgestreept worden in maart. In dat geval moeten we omwille van de CO2-uitstoot waarschijnlijk 50 rijden op de snelweg in een Smart op stekkersap. Niet bepaald goed nieuws voor de betere A2 Racer.