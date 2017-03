Verrassend! De neusjes van de nieuwe A6, A7 en A8

Het leek nog wel een gewone vrijdag te worden en nu slaan we je met dit hete nieuws om de oren.

Enorm nieuwswaardig zijn bijgaande schetsen dan ook niet, maar toch besteden we er een portie aandacht aan. In een interview met het Franse L’Argus heeft Audi’s designbaas Marc Lichte een voorproefje gegeven van de neusjes die we op toekomstige Audi’s A6, A7 en A8 gaan zien.

Het resultaat kunnen we moeilijk heel vernieuwend of verrassend noemen. De (nog) grotere grilles vallen op evenals de scherpere koplampen. Verder krijgt de A8 meer uitgesproken louvres in de grille, wordt de A7 duidelijk een tandje sportiever vormgegeven en is de A6 de minst opvallende van de drie. Zoals het eigenlijk ook heurt.

Naar verluidt wordt de nieuwe A8 als eerste van de drie geïntroduceerd en er gaan geruchten dat het vlaggenschip een nieuwe versie van de twin turbo 6.0 W12 aan boord krijgt. Verwacht bovendien dat de A6 en A7 een stukje lichter worden dankzij het MLB Evo-platform, op het gebied van motoren zal daar niet al teveel veranderen.