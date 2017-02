Verrassing! De nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross

Het merk met de diamantjes neemt een primeurtje mee naar Genève.

Gisteren toverde collega @WillemE aka Williepedia nog een lijst uit de hoge hoed, bestaande uit auto’s met dezelfde naam die weinig met elkaar te maken hebben. Lezer @solksagen reageerde alert in de comments, want ook Mitsubishi hoort in het rijtje thuis. De Eclipse kenden we voorheen als een soort van sportwagen en nu wordt de naam gebruikt op een compacte SUV.

De 4,4 meter lange Eclipse Cross staat vanaf de herfst bij de dealer en wordt gepositioneerd tussen de ASX SUV en natuurlijk de Outlander. Mitsubishi benadrukt de dynamische styling van de nieuwe Eclipse. Kennelijk hebben ze goed gekeken naar de Toyota C-HR, ook al zo’n strak gesneden SUV-achtige.

Connectiviteit stond, zoals het heurt, hoog op de agenda bij de ontwikkeling van de Eclipse Cross. Verder is de auto uitgerust met een elektronisch gestuurd AWD-systeem. Onder de kap ligt een geblazen 1.5 die wordt gekoppeld aan een CVT met acht voorgeprogrammeerde verzetten of een 2.2 diesel, die wordt gelinkt aan een 8-traps automaat.