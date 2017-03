Verrassing: diesels steeds minder populair in de lease

Dieselmotoren lagen tot kort geleden nog in ruim de helft van alle nieuwe leaseauto's, maar die verhouding is aan het verschuiven.

Het aandeel leaseauto’s op diesel liep vorig jaar namelijk terug van 52% naar slechts 39%. Die daling zou vooral te wijten zijn aan de groeiende vraag naar benzineauto’s en niet te vergeten private lease. Aan die laatste trend besteedden we de laatste tijd al de nodige aandacht.

Deze trend loopt in de pas met de voorspelling van de Zwitserse bank UBS, die een maandje geleden nog van de daken schreeuwde dat vrijwel niemand in Europa over tien jaar nog in diesels rondrijdt. Of het zo rap zal gaan valt te bezien, maar de interesse lijkt inderdaad dalende.

Reden voor de teruglopende vraag is het verdwijnen van de categorieën met lagere bijtellingspercentages. Zodoende ontbreekt de financiële prikkel en aangezien in veel gevallen wordt getankt op kosten van de zaak, kiezen leaserijders liever een benzineauto.

Leaseplan verwacht zelfs dat de zakelijke rijder binnenkort zelfs overstapt op PHEV’s of elektrische auto’s. De laadinfrastructuur ligt er en de belastingvoordelen zijn nog steeds groot. Bovendien neemt de range van EV’s steeds verder toe en gaan de prijzen van die dingen wat omlaag.

Foto: Maserati Levante Diesel, de rijtest