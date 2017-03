Verstappen bereidt zich voor op eerste Grand Prix

Vanaf het volgende weekend barst de F1-gekte weer los. Max kijkt halsreikend uit naar zijn eerste race van het jaar.

Vanaf volgende week mag de 19-jarige Red Bull-coureur laten zien wat hij in huis heeft voor het nieuwe F1-seizoen. Op 26 maart zal de eerste Grand Prix van dit jaar worden verreden in Australiƫ. Max vliegt ergens deze week naar het land om zich in alle rust voor te bereiden. Max zegt een aantal dagen nodig te hebben om zich voor te bereiden. Onder andere het tijdverschil is wennen en het feit dat het de eerste race betreft, aldus de coureur op zijn website.

Verstappen zal, tenzij hij een stunt weet uit te halen, niet de meest favoriete coureur zijn in Melbourne. Voor teamgenoot Daniel Ricciardo is dit een thuiswedstrijd en dus zullen de Australische ogen vooral op hem zijn gericht. Max zegt dat de eerste race altijd zeer opwindend is. Het is voor iedereen weer even wennen. Bovendien zijn er nieuwe regels en is nu nog niet te zeggen wie de best presterende auto heeft.

Nederlandse en Belgische fans die een Grand Prix van dichtbij willen meemaken zullen nog even geduld moeten hebben. Het circus zal pas eind augustus neerstrijken op Spa-Franchorchamps. Er zal dit jaar geen GP in Duitsland worden verreden.