Verstappen: “geen excuses, 2017 is geen leerjaar meer”

Potjandikke wat kijken we uit naar aanstaande zondag! De eerste F1-race van het jaar staat weer op het programma en de verwachtingen zijn hooggespannen. Hoe kijkt Max naar het nieuwe jaar?

De Nederlander geeft om te beginnen aan dat hij uiteraard veel zin heeft in het nieuwe seizoen. Hij heeft er slechts een paar testdagen in de RB13 en een hoop uren in de simulator op zitten. De kwalificatie voor de Grand Prix van Australiƫ wordt echter de eerste echte krachtmeting tussen de diverse teams en pas dan is het zinvol om conclusies te trekken.

Toch is dit seizoen voor Max anders dan 2015 en 2016. De Nederlander heeft het gevoel bij de gevestigde orde te horen en 2017 kan in zijn ogen dan ook niet meer worden bestempeld als leerjaar. De ietwat nutteloze discussie met betrekking tot de vraag of Verstappen voor het kampioenschap kan gaan, wordt door Max zelf in de kiem gesmoord. Hij is immers afhankelijk van de auto en totdat we weten hoe goed die is, is elke discussie een beetje zinloos.

Verder geeft Verstappen aan dat hij nu nog niet weet of hij zondag zal strijden vpoor P1, P3 of P5. Zolang hij niet hoeft te knokken voor P7 of lager is de Nederlander tevreden, maar hij zal z’n auto hoe dan ook uitwringen tot op de limiet. En da’s precies wat we wilden horen! (Via: GPupdate)

De GP van Australiƫ vindt aankomende zondag plaats in Melbourne. De start zal om 7u Nederlandse tijd plaatsvinden, maar let op! De klok wordt een uur vooruit gezet, dus feitelijk begint de race om 6 uur Nederlandse tijd. Waar je de race kunt zien check je HIER en DAAR.