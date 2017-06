Verstappen: ‘misschien is iemand in Afrika wel beter dan ik’

De nuchtere Nederlander is behoorlijk bescheiden in een uitgebreid interview.

Niet alleen op het gebied van talent, maar ook qua persoonlijkheid is Max Verstappen een frisse wind in de wereld van Formule 1. De koningstak van de autosport associeert men met (heel veel) geld, bekendheden, glamour en omstreden figuren. En dan is daar de 19-jarige Max Verstappen, die ondanks zijn groeiende bekendheid, niet buiten zijn schoenen is gaan lopen.

In een vandaag gepubliceerd interview is Max dan ook zoals we hem kennen. Autocar begon het interview met de vraag of Verstappen denkt of dat hij de beste coureur van dit moment is. “Dat is moeilijk te zeggen. Misschien is iemand in Afrika wel beter dan ik. Je weet het niet.” De interviewer probeert een specifiek antwoord uit de mond van Verstappen te krijgen door de vraag anders te formuleren. “Ben je de snelste coureur van de Formule 1?”. Opnieuw een antwoord volgens het boekje van Max. “Als rijder moet je zeker van je zaak zijn.”

Verstappen geeft aan dat er niet opeens een moment was dat hij wist dat hij het zou gaan maken in de F1. “Je groeit er een beetje in. Ik denk niet dat je kunt zeggen dat je het gaat maken. Je hebt geluk nodig en door de jaren heen moet je beter en beter worden.” De 19-jarige geeft credits aan zijn vader, die op vroege leeftijd Max al ‘indoctrineerde’ met de racerij. “Ik zie mijn vader niet als een held. Hij is mijn pa, mijn vriend en we deden altijd alles samen. Dit creëerde wederzijdse respect.”

Max heeft nog een complete carrière voor zich en zeg niet genoeg te hebben aan één wereldtitel mocht dit op de korte termijn gebeuren. In theorie kan Verstappen dit jaar nog wereldkampioen worden, maar zoals het er nu naar uitziet is er geen verwachting dat de 19-jarige er met de titel vandoor gaat. Red Bull Racing heeft dit jaar al meerdere malen te maken gehad met technische problemen. Gelukkig is de jonge spruit nog maar negentien lentes jong. Wie weet wat Verstappen de komende jaren nog gaat laten zien.