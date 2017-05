Verstappen niet zonder problemen tijdens vrije trainingen

Tijdens de eerste twee vrije trainingen in Monaco hadden Verstappen en zijn bolide ruzie.

Terwijl heel Holland vanmiddag lag te bakken aan het strand en zich straks op gaat maken voor de barbecue werd in Monaco keihard gewerkt. Het circus is neergestreken in het dwergstaatje van de richy rich en dus start men traditiegetrouw een dag vroeger met de vrije trainingen.

Voor Max Verstappen verliepen beide trainingen niet vlekkeloos. Het was Lewis Hamilton die de eerste vrije training als snelste wist af te leggen. Max moest het stellen met een keurige derde plek, maar dit ging niet zonder slag of stoot. Een gedeelte van de eerste vrije training werd doorgebracht in de pits omdat de auto van Max schade had opgelopen aan de vloer. Max moest Vettel voor zich dulden. Valtteri Bottas pakte de vierde plek en teamgenoot Ricciardo was hekkensluiter van de top vijf.

Ook de tweede vrije training verliep niet zonder problemen. Max kende issues met de versnellingsbak. Toro Rosso-rijders Daniil Kvyat en Carlos Sainz maakten indruk met een vierde en vijfde plek. Max eindigde op P6. “Despite a bit of a messy #FP2 we had quite a good Thursday. Our pace isn’t too far off. Still some work to do!”, aldus de 19-jarige coureur op Twitter.

Lance Stroll klaagde dat hij geen grip zou hebben. De Canadese coureur verloor de macht over het stuur en klapte tegen de vangrails ter hoogte van het casino. Code rood werd gevlagd en de auto van Stroll moest worden weggetakeld. Tijdes de tweede vrije training was Vettel de snelste. De top drie bestond verder uit Ricciardo op twee en Ferrari-rijder Raikkonen op drie. Mercedes-rijders Bottas en Hamilton wisten beiden geen indruk te maken. Hamilton moest het met P8 stellen en Bottas eindigde op P10.

Morgen zullen de Formule 1-auto’s niet in actie komen. Zaterdagochtend zal de derde vrije training worden verreden en de kwalificatie volgt om 14:00. De Grand Prix van Monaco start zondag om 14:00.