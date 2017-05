Verstappen over NL GP: “We moeten niet te groen denken”

Max legt de vinger op de zere plek.

Misschien sta je op dit moment wel in de file op weg naar de Jumbo Racedagen op het circuit van Zandvoort. Vorig jaar beklaagde Prins Bernhard zich er nog over dat een ontzettend dikke file des doods uitbleef. Voor vandaag wordt er tien kilometer aan CO2-uitbrakend stilstaand verkeer verwacht op de N200 en N201. Het betekent een vertraging van zo’n drie kwartier. Het enorme animo voor het evenement leidt onherroepelijk weer tot het oplaaien van de vraag hoe lang het nog duurt voordat de F1 weer écht naar de badplaats komt.

Maar, ironisch genoeg tekent het belachelijke succes van het vrolijke volksfeest rondom MV33 in de duinen daarmee direct één van de grote problemen die opgelost zal moeten worden wil Circuit Zandvoort een F1-race organiseren. Weliswaar is de race in Spa ook een drama waar het gaat om toegangswegen, maar het circuit in België is één van de traditie-races op de kalender en heeft als zodanig ongetwijfeld wat meer speelruimte bij de organisatoren dan Zandvoort.

Als ‘nieuwe’ race op de kalender moeten we immers de concurrentie aangaan met landen/circuits die bereid zijn enorme bakken geld op tafel te leggen om alle aspecten van de race goed te regelen. Dat wil zeggen de faciliteiten op het circuit, maar ook de infrastructuur rondom het circuit (wegen, hotels et cetera). Daarbij doen ze in andere delen van de wereld vaak ook wat minder moeilijk over zaken als het milieu en ‘geluidsdagen’ et cetera.

Tot vreugde van alle benzinehoofden en ongenoegen van boomknuffelaars tipt Max dit laatste issue ook aan, toen hem gisteren opnieuw gevraagd werd naar het perspectief van de Nederlandse GP:

“Als het aan mij lag, dan was die al lang hier geweest, die Grand Prix. We moeten niet té groen gaan denken.”

Precies. Doe dus als Max en gooi er dus straks nog even een feestelijk revvje uit in de file op de terugweg.