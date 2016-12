Verstappen’s oude teambaas klaagt over Europese races

Der Franz heeft wat te mouwen over de F1-kalender en wat andere dingetjes in de F1.

Ja, de powers that be in de F1 kunnen maar beter op hun tellen gaan passen. We kennen Franz Tost, teambaas van Scuderia Toro Rosso, doorgaans als een gemütliche Oostenrijker. Maar maak ‘m niet boos, want dan wordt ‘ie lijp. Vraag dat maar aan Scott Speed, die zich na een uitvalbeurt in 2007 de toorn van de voormalig F3-rijder op de hals haalde. In letterlijke zin zelfs, want Franz greep Scott naar verluidt bij de strot en duwde hem daarna tegen een muur. Het blijven af en toe rare jongens, die Oostenrijkers.

In een interview met de Tiroler Tageszeitung laat Tost een paar bespiegeling los over de Formule 1 anno nu. Zo geeft hij onder meer aan dat STR-ontwerper James Key al sinds november 2015 werkt aan de bolide voor 2017. Goed nieuws voor Carlos Sainz en Daniil Kvyat. Tevens geeft Franz aan dat hij snapt dat Mercedes niet voor Wehrlein gaat, omdat die nog tijd nodig heeft om te rijpen in de F1 en Mercedes voor het constructeurskampioenschap wil gaan. Voor de beslissing van Rosberg om te stoppen met de F1 heeft hij niks dan begrip. Doch French Toast heeft, zoals het een goed F1-teambaas betaamt, ook wat kritische noten op zijn zang.

Lasst die Fahrer fahren!

Weg met de regels! Als het aan Franz ligt moeten de rijders weer ouderwets kunnen knokken op de baan. Dat het daarbij ook wel eens mis kan gaan, dan zij dat zo. Dat is deel van het spelletje en de aantrekkingskracht van de sport. Hoe Verstappen zich bijvoorbeeld verweerd heeft in het tweegevecht dat was geweldig volgens Tost. Hij vroeg zich naar eigen zeggen iedere keer weer af of de andere coureurs soms misdienaars waren.



Er moet een budgetcap komen.

Maximaal 150 milli mogen de teams per jaar uitgeven als het aan Tost ligt. Volgens de teambaas is het wel mogelijk dat de FIA dit checkt en onder controle houdt. Naar eigen zeggen weet hij precies hoeveel elk schroefje op de STR’s kost.



Tickets moeten goedkoper worden.

Momenteel zijn tickets van 300 Euro niet uitzonderlijk. Ga je dan met vrouw en kind naar de race ben je zo een rug of meer kwijt. Dat is teveel volgens Tost. Tevens zouden races meer moeten doen rondom de races om publiek te trekken, zoals concerten als in Austin.

Er moeten minder races komen in Europa en meer races in andere werelddelen.

Tost wordt niet warm van de terugkeer van de Franse Grand Prix op Paul Ricard. Volgens hem kunnen er beter races bij dan wel terugkomen in Zuid-Afrika, Argentinië en India. Ook meer races in de Verenigde Staten zouden een goed idee zijn. De F1 is een globale sport, maar volgens Franz wordt er te weinig gedaan om die markten écht open te breken.

Kortom, zoals enkele landgenoten is French niet bang om zijn ongezouten mening te geven. Of al zijn ideeën ook populair en daarbij haalbaar zijn, dat is een tweede verhaal. Geef jouw eigen mening over wat de F1 nu vooral nodig heeft, in de comments. Mijn twee cent: change is good, but no change is better.