Vertrekt Mercedes nou wel of niet uit de F1?

Toto Wolff schept orde in de chaos.

En die chaos werd weer door Eddie Jordan geschapen. De voormalige teambaas en babemagneet (Jordan dus) zorgde voor reuring in de F1-wereld door te stellen dat Mercedes de sport na 2018 weleens zou kunnen verlaten. Als constructeur weliswaar, want daarna zouden de Duitsers nog verder (kunnen) gaan met het bouwen van motoren.

Jordan motiveerde deze bewering met het ijzersterke “zo zou ik het doen”. Bovendien heeft de Ier in Monaco gesproken met Dieter Zetsche, de grote baas van Daimler. Zetsche zou het verhaal hebben aangehoord en De Snor was het naar verluidt niet oneens met de visie van Jordan. Let wel: niet oneens is niet hetzelfde als eens.

Mercedes teambaas Toto Wolff is er echter als de kippen bij om de uitlatingen van Jordan naar het rijk der fabelen te verwijzen. Volgens The big bad Wolff heeft Mercedes in elk geval een verbintenis met de F1 tot het einde van 2020 en zijn opmerkingen van EJ nergens op gebaseerd. Ook zou Jordan wellicht wat te diep in het glaasje hebben gekeken:

“Monaco is a place where people like to party and it seems like somebody did a bit too much of that.”

De volgende keer dat Eddie Jordan een interessante “scoop” heeft zullen we het laten gaan. Beloofd.