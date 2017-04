Vet! Williams laat je overnachten in een pitbox

Voor wie Formule 1 ademt, dag en nacht.

Zoals bekend is Liberty Media van plan om de Formule 1 een stukje toegankelijker te maken. Dat was nodig ook, want Bernie hield “zijn” F1 vooral een feestje voor de rijken, zodat hij er zelf het meeste aan verdiende. Ecclestone stak die strategie trouwens ook niet onder stoelen of banken.

Hoe het ook zij, Williams maakt de F1 wel héél toegankelijk. Het team heeft een wedstrijd uitgeschreven en de winnaar mag tijdens de Britse GP lekker in de pitbox een uiltje knappen op een bed tussen de twee F1-wagens! Uiteraard worden alle gereedschappen netjes opgeborgen en wordt er een fijn bed in de pitbox geplaatst. Verder heeft Martini gezorgd voor een aangenaam sfeertje en we hebben vernomen dat Lance Stroll een stukje komt voorlezen voor het slapengaan.

Helaas is de wedstrijd niet toegankelijk voor Nederlanders. Alleen inwoners van België, Italië, Duitsland, Rusland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk dingen mee naar een overnachting tussen de dienstwagens van Massa en Stroll. De regels voor de westrijd vind je op de website van Airbnb. Vragen jullie je trouwens ook af of de snelle Williams-pitcrew de lakens binnen twee tellen kan verschonen?

Wel grappig: de huisregels. We nemen ze (vrij vertaald) kort met je door: