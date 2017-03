‘Vettel mag Verstappen wel een biertje geven’

Is deze gevleugelde uitspraak afkomstig van... A) Badr Hari B) Mata Hari C) Sebastian Vettel D) Christian Horner

Nee helaas! Je dacht natuurlijk gezien het feit dat er twee antwoorden met ‘Hari’ stonden dat het wel een van deze twee zou zijn, maar niks is minder waar. Red Bull teambaas Christian Horner uitte dit sentiment na de race. Het feit dat Hamilton na zijn eerste stop klem kwam te zitten achter Max bleek uiteindelijk het sleutelmoment in de race te zijn. Vettel kwam na zijn stop vlak vóór Max en Hamilton de baan af en verdween vervolgens aan de horizon.

Horner, die vandaag eigenlijk niet veel te lachen heeft, was sowieso goed te spreken over de prestatie van Max vandaag die in zijn ogen een volwassen race reed. Meer dan een vijfde plek zat er domweg niet in, hoewel dankzij een goede keuze om de laatste stint op Supersofts te rijden de vierde plaats van Kimi Raikkonen nog even binnen bereik leek.

Ook Hamilton realiseert zich uiteraard dat hij de race verloor in de dirty air van Max’ RB13. Tijdens de race gaf hij op de radio al te kennen dat hij met geen mogelijkheid voorbij Max kon komen. Geen verrassing, want Max kon zijn auto vorig jaar al enorm breed maken. Met de nieuwe, bredere bolides is dat nog een stukje makkelijker.

In het interview na de race gaf Max aan dat het zijn bedoeling was om zijn auto ook net voor Vettel te prikken nadat die laatste de pit uitkwam. We zullen Max maar het voordeel van de twijfel geven dat hij in het heetst van de strijd op de hoogte was van het minimale verschil aan het front van het veld. Hoe dan ook hadden we in dat geval wellicht een spannender gevecht voorgeschoteld gekregen tussen Vettel en Hamilton en zodoende iets meer duidelijkheid gehad over de verhouding tussen de Ferrari en de Mercedes. Maar goed, dat hebben we dus nog om naar uit te kijken.