VID: “rijverbod is een optie bij gladheid”

\ Het verkeer in Nederland wordt een drama bij de eerste de beste sneeuwvlok die uit de hemel valt. De filelezer van VID gooit de knuppel in het hoenderhok en stelt voor dat we nadenken over een algeheel rijverbod bij gladheid.

Afgelopen weekend vonden er in Nederland rond de 500 ongelukken plaats en dat had uiteraard te maken met winters weer en de bijbehorende gladheid. Volgens Frank Boer van VID is het paradoxaal dat Rijkswaterstaat enerzijds strooit om de wegen toegankelijk te houden en anderzijds adviseert om de weg niet op te gaan. In zijn optiek is het daarom verstandig om na te denken over een algeheel rijverbod bij gladde wegen. Bovendien is elke verkeersdode er één teveel, aldus Boer.

Dat puntje over Rijkswaterstaat is vrij makkelijk onderuit te halen. De wegbeheerder is verplicht om de weg (tot op zekere hoogte) zo goed mogelijk begaanbaar te houden. Doet de wegbeheerder dat niet, parkeer jij je auto in de vangrail en kun je aantonen dat dat ligt aan gebrekkig onderhoud of matig strooiwerk, dan maak je bij de rechter een aardige kans om je schade vergoed te krijgen.

Verder zijn we het uiteraard met Boer eens dat elke verkeersdode er één teveel is. Desalniettemin is een algeheel rijverbod wel een absoluut paardenmiddel. Wat ons betreft is het slimmer om de handhaving op naleving van de (verlaagde) maximumsnelheid te intensiveren, zodat de gemiddelde automobilist simpelweg langzamer gaat rijden. Aan de andere kant: over handhaving hebben we het al vaak genoeg gehad. Daarbij heeft ons ZOAB nu eenmaal bepaalde eigenschappen die het lastig maken om gladheid met strooizout te bestrijden.

Ergo: automobilisten die hun voiture liever niet op willen frommelen tijdens winters weer, zullen gewoon het koppie erbij moeten houden. (Via: NH Nieuws)

Foto: een besneeuwde Audi RS6 door @schleifefahrer, via Autojunk