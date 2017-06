Vier ludieke versies van dit Belgische verkeersbord

En natuurlijk kan de uitdaging niet uitblijven: kan jij iets beters verzinnen?

Nadat we gisteren al smalend smakelijk gelachen hebben over het feit dat de Belgische overheid niet bestaande stickers verplicht heeft gesteld, doen we er vandaag rustig nog een schepje bovenop. Het verkeersbord wat je hierboven ziet bestaat namelijk echt. Polticus Tom Meeuws plaatste onlangs een foto van het bord op Facebook met het sarcastische bijschrift:

“Slim naar Antwerpen voor gevorderden.”

In deze roerige tijden van het internet, kon een reactie van ‘het volk’ uiteraard niet uitblijven. Photoshop draaide overuren en heronder zie je het resultaat.

Een tikje voor de hand liggend:



De Vlaamse versie van Amsterdam versus Rotterdam rivaliteit?:



Deze Tweet van Trump heeft ook België bereikt:



En tenslotte, deze referentie naar het bordspel dat wel allemaal kennen:



