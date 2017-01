Vind jij de gebietste Golf GTI van Mirjana terug? [updated]

De auto is afgelopen nacht ontvreemd bij Mirjana voor de deur.

Afgaande op haar Facebook-pagina is Mirjana een pittige tante zonder een kort pittig kapsel. Ze werkt bij Yoga Eiland, maar vanochtend was haar stemming niet helemaal ‘zen’. Sterker nog ze is een beetje boos getuige deze uiting.

De boosheid is logisch te verklaren, want afgelopen nacht werd Mirjana’s Golf VI GTI (rijtest) gestolen. Deze laffe daad vond plaats in het Noord-Hollandse Scharwoude. Via Facebook roept Mirjana iedereen op om de ogen geopend te houden voor de zwarte GTI.

Momenteel hebben we helaas alleen deze ietwat onduidelijke foto’s. Zoals je kan zien is het kenteken (voor wat het waard is) 14-RXB-3. Verder gaat het om een zwarte vijfdeurs GTI met extra getinte ramen achter en nog zwartere velgen.

UPDATE: we hebben contact gehad en zodoende wat meer informatie en foto’s verzameld. Het gaat om een origineel Nederlandse Golf GTI Edition 35 met DSG-bak. Naar verluidt is het één van de 35 zwarte exemplaren in Nederland. Op deze betere foto’s zie je de Golf op zijn zomerschoenen van ABT. Op het moment van stelen zaten er echter de originele zwarte velgen onder, die je hierboven op de plaatjes ziet.