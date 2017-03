Voetballer belaagd na verliespartij tegen Barca, geeft supporter tikkie met McLaren

In het miljoenenbal dat de Champions League heet slaagde Barcelona er afgelopen week in om geheel tegen de verwachting in alsnog Paris Saint Germain uit te schakelen. De supporters van die laatste club waren daarom super boos.

Voor de mensen die doorgaans ontkennen dat voetbal bestaat: de Champions League is een belangrijk kampioenschap waarin veel geld te verdienen valt. De beste teams uit Europa doen er aan mee. Dat wil zeggen dat in Nederland alleen de kampioen zich nog direct plaatst voor het UEFA-feestje. Tenminste, dat is nu nog het geval. Omdat we de laatste jaren namelijk geen knikker raken internationaal, kwijnen we langzaam weg op de Europese ranglijst. De kans is dan ook groot dat binnenkort zelfs onze landskampioen geen automatisch ticket naar het grote geld meer krijgt. En zo bereikt de vicieuze cirkel van het verval dan zijn volgende stap.

Enfin, het is in dit miljoenenbal dat Barcelona afgelopen een ware Houdini-act uitvoerde. In de knock-out fase wordt in de Champions League zowel een thuis- als een heenwedstrijd gespeeld, om thuisvoordeel uit te sluiten. Paris Saint Germain (PSG) won de eerste wedstrijd met 4-0. Einde verhaal dus zou je zeggen voor Barca. Maar na een zinderende slotfase resulteerde de return in een klinkende 6-1 overwinning voor Barca. Dat wil zeggen: Exit PSG.

En dus wachtten de Franse supporters de spelers van hun clubje op toen die het terrein verlieten in hun tuningshokken, om ze te belagen. Want dat doe je dan, dat spreekt. Met leuzen als ‘schande’ en ‘waar is jullie liefde voor ons shirt?’ werden de wegrijdende voebelers verwelkomd in Parijs.

We kunnen ons voorstellen dat dit voor een enigszins dreigende sfeer zorgde. De 34-jarige veteraan Thiago Motta, eerder speler van Barca, verloor mogelijk een beetje zijn kalmte en gaf een van de supporters een kusje met zijn McLaren. Op de beelden ziet het er allemaal niet zo héél dramatisch uit, maar hij wordt nu wel beschuldigd van aanrijding. We vermoeden echter dat hij wegkomt met een waarschuwing of iets dergelijks.