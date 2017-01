Voila: Bentley Continental GT Supersports Convertible

Spoiler-alert na de klik.

Je moet er namelijk alert op zijn dat de Bentley Continental GT Supersports in coupé-uitvoering wél een jetser van een achterspoiler heeft, terwijl de Bentley Continental GT Supersports die juist níet heeft. Verder is deze Bentley Continental GT Supersports Convertible vooral een open versie van de eerder vandaag getoonde Bentley Continental GT Supersports. Alleen besloot Bentley in al haar wijsheid de plaatjes van de Bentley Continental GT Supersports Convertible pas een halve dag na de introductie zonder verder tromgeroffel op haar website te verstoppen. Raar.

Beide beschikken over de 6.0 W12 met 710 pk, maar waar de Bentley Continental GT Supersports in 3,5 seconden naar de honderd blaast, ben je met deze Bentley Continental GT Supersports Convertible 0,4 seconden langzamer. Of minder snel, zo u wilt. Een ieder die het tot hier heeft volgehouden: je kwam natuurlijk voor de plaatjes en die schotel ik je bij deze dan ook voor.

Met dank aan Max voor de tip!