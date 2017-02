Voila, de leukste tweedehands Subaru op Marktplaats

Die rappe Impreza's kennen we nu wel.

Denk je aan Subaru, dan denk je aan de Impreza in al zijn sportieve uitmonsteringen. Of het nu gaat om een vroege GT Turbo of een late WRX STi, het zijn stuk voor stuk pareltjes der techniek. Door de aandracht voor deze rappe Impreza’s sneeuwen andere interessante Subaru’s nog wel eens onder en dat is jammer. Neem bijvoorbeeld deze Baja.

Feitelijk is het een Legacy van de derde generatie met een grote open laadbak. In 2002 kwam het model op de markt en na minder dan vier jaar was het al weer gedaan voor de Baja, een opvolger kwam er niet. Zoals het een grote Subaru betaamt is de Baja standaard voorzien van vierwielaandrijving en ligt er altijd een viercilinder boxer met 2,5 liter slagvolume in het vooronder. De rapste versies hadden daar nog een turbo opzitten, maar dit exemplaar moet het, afgaande op de summiere advertentie, zonder doen.

Subaru leverde de Baja enkel in de Verenigde Staten, Canada en Chili en is derhalve een absolute zeldzaamheid op de Nederlandse wegen. Op dit moment zijn er slechts vier exemplaren bekend bij de RDW, waarbij deze grijze een aantal grote voordelen heeft voor de zelfstandige autoaficionado. Deze auto is namelijk de enige van de vier Nederlandse Baja’s die op grijs kenteken staat. Ondanks de vijf zitplaatsen (aldus de advertentie, volgens de RDW zijn het er vier…) voldoet de forse laadbak kennelijk aan de eisen die de belastingdienst stelt aan bedrijfswagens.

Dat betekent voor ondernemers ruwweg de helft minder wegenbelasting aftikken, terwijl de auto vanaf volgend jaar ook fiscaal vriendelijk te rijden is, het bouwjaar betreft immers 2003. Dankzij de benzinemotor ben je momenteel in elke milieuzone nog welkom, enkel het maximale geremde trekgewicht van 1000 kilo valt wat tegen. De vraagprijs voor deze bijzondere pickup met 320.000 km ervaring en Impreza-kuipstoelen bedraagt 6.950 euro.