Volg de Junkyardrace, vandaag op Zandvoort!

Brullende motoren, equipes die uitpuilen van het talent, goed weer, een verse laag asfalt en een topsfeertje: zo volg je de Junkyardrace.

Vandaag staat alweer de vierde editie van de inmiddels bekende Junkyardrace op het programma en het belooft een race te worden als nooit tevoren. Maar liefst 30 teams hebben zich ingeschreven met een auto die 500 euro of minder heeft gekost, want laagdrempelig en toegankelijk zijn de sleutelwoorden van deze endurancerace.

Om 12:00 zal het startsignaal worden gegeven en mogen de mannen en vrouwen losgaan met hun racemonsters. De wedstrijd duurt tot 18:00, dus net als op Le Mans zijn consistentie en de boel heel houden belangrijker dan snelle rondetijden. Bovendien mag niet sneller worden gereden dan de normtijd. Teams die dat wel doen krijgen een tijdsstraf, maar met de Autoblog Mondeo zaten we er veilig een paar tellen boven. Over die Mondeo gesproken: Het Beest is ook voor deze editie weer lichtjes (cosmetisch) aangepakt. Zie de foto’s.

Wie vandaag helaas niet in de gelegenheid is om zelf een bezoekje te brengen aan Circuitpark Zandvoort kan tóch de race volgen. Uiteraard kun je ook dit jaar weer alle rondetijden in de gaten houden via live timing. CPZ heeft bovendien een webcam op het circuit voor live actiebeelden en diverse audiovisuele updates vind je op de JYR-facebookpagina. Het bijbehorende Instagram-account vind je DAAR.

Video’s van de vorige edities hebben we uiteraard ook voor je. Je vindt ze HIER (deel 1), DAAR (deel 2) en HIER (deel 3).