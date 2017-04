Volgend jaar tweede F1-team met Honda-motor?

Tenminste, als McLaren trouw blijft aan hun tot nu toe weinig betrouwbare motorleverancier.

Begin dit jaar waren er namelijk al wat geruchten dat McLaren interesse zou hebben in een switch naar Mercedes-AMG-motoren. En geef ze eens ongelijk, de Honda-krachtbron is ook dit jaar weer een hoofdpijndossier. Toch lijkt er nog geen sprake van een streep door het Formule 1-avontuur van de Japanners, want er zijn hardnekkige geruchten dat er volgend jaar een tweede, dan wel ander team met Honda-motoren gaat rijden.

De notoire achterhoederidders van Sauber zouden namelijk interesse hebben in een Japanse krachtbron. Vermoedelijk gaat het echter vooral om het geld. Momenteel betaalt Sauber voor een gedateerde Ferrari-motor, terwijl McLaren juist elk jaar tientallen miljoenen op haar rekening gestort krijgt voor het gebruik van de Honda-krachtbron.

Geld is iets waar bij Sauber de laatste jaren een chronisch gebrek aan is, dus dan zijn wat sponsorgeld van Honda én gratis motoren natuurlijk een welkome aanvulling. Bijkomend voordeel is dat de auto’s vermoedelijk al uitvallen met technische problemen alvorens een zekere testcoureur van Ferrari de kans krijgt twee auto’s in één weekend af te schrijven.