Volkswagen Amarok V6 TDI: rijtest en video

Vanaf dit jaar hoeven we geen plug-in hybrides te rijden, dus dat leek ons wel een goede aanleiding om iets te gaan rijden van het tegenovergestelde. En dan bedoelen we: leuk, praktisch, in de praktijk minder zuinig en ook sneller dan verwacht.

[ Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER! ]

Jetzt nur V6 power

Het is niet het eerste Volkswagen product waar motoren weer groter worden. Die eer viel te beurt aan de Polo GTI, de soms wat problematische 1.4 twincharger werd daar vervangen door een 1.8 TSI. Bij de Amarok moesten de diverse 2.0 liter TDI varianten het veld ruimen, de line-up kent nu alleen maar zescilinders. JA DAAR HOUDEN WIJ VAN!

Interessant genoeg is zelfs de instap-Amarok voorzien van een V6 TDI, die dan een relatief bescheiden 120 kW/163 pk levert, een volgende variant heeft 150 kW/204 pk en de topper met rode D en rode I schopt het tot 165 kW/225 pk. Het maximaal aantal koppels varieert daarbij van 450 tot 550 Newtonmeter. In de Turbo Boost overboostfunctie levert het nog eens 20 pk extra, totaalscore dus 245 pk.

Ondanks dat de V6 toch een behoorlijke lap aan metaal moet meesjouwen, sleurt het blok er op indrukwekkende wijze aan. Een klein voorbeeldje: een overal bumperklevende 420d GranCoupé is tussen pakweg 90 en 140 niet sneller dan de Amarok V6 T-rode-D-rode-I. Hilarisch he, behalve voor de BMW-rijder uiteraard, die zich kan troosten in het feit dat vanaf stilstand en op hogere snelheid hij de Amarok makkelijk de baas is.

Het maakt ook dat de Amarok V6 T-rode-D-rode-I soms nog sneller voelt dan je aan de papieren specs zou kunnen aflezen. Voor de sprint naar de 100 geeft VW 7,9 seconden en de topsnelheid is maar 193 km/u. Dat laatste komt vooral door het nogal forse frontale oppervlak, met tegenwind ligt de top zelfs fors lager.

Best wel een beetje groot

Qua dimensies zette de Amarok nieuwe records in onze virtuele testgarage. Zelfs een verlengde 7-serie past makkelijker op de oprit dan de Amarok in deze trim. Wegens alle regels rondom grijze kentekens staan er in Nederland nogal wat verschillende varianten op de prijslijst: waaronder de Plus Cabine (4-deurs tweepersoons uitvoering zonder achterbank met een tussenwand achter de voorstoelen), de enige nieuwe auto die wel vier deuren, maar geen achterbak heeft. Daarnaast is er de Dubbele Cabine zonder ombouw op geel kenteken, maar wij gingen op pad met de verlengde BPM-vrije Dubbele Cabine die een met 310mm verlengde wielbasis heeft. Mocht je nog meer ruimte op je oprijlaan hebben, kies dan voor de met 650mm verlengde XXLversie die dan wel een draaicirkel van 15 meter heeft.

Verdere keuzes zijn er nog qua aandrijfvarianten: achterwielaandrijving, inschakelbare 4MOTION vierwielaandrijving (voor de handgeschakelde versies) of 4MOTION permanente vierwielaandrijving voor de uitvoeringen met een achttraps automatische versnellingsbak.

“Met de vlammen in de pijp”

I’m invincible. Echt dat gevoel he. Onoverwinnelijk. Wie houdt me tegen. Op de weg is de Amarok snel genoeg en offroaden kan je er ook mee. En dat ondanks de enigszins sportieve zomerbanden, die er op sneeuw en in de modder dan weer geen zin in hadden. We zouden hier nog wat offroad feitjes kunnen neerpennen, zoals de doorwaaddiepte van 500 mm, maar we hebben verder ook geen idee of dat nou juist goed of slecht is. Theoretisch kan je met een Amarok door de gemiddelde sloot in Nederland rijden, maar geen hond doet dat verder ooit doet.

Op de weg valt de Amarok niet tegen. In op hoge snelheid genomen bochten blijft de koets lekker vlak en is er behoorlijk wat grip. Als het krapper wordt gaan vooral de afmetingen zich wreken, dus verwacht geen wonderen qua agiliteit. Het comfort is ook prima, maar wel met een grote “maar”. De test-Amarok (herkenbaar aan modder op het dak) was voorzien van bladveren achter. Fantastisch als je een zwikje tuintegels wilt halen, maar onbeladen stuitert de boel dan nogal bij drempels en dergelijke. Er is ook luchtvering, dat zal het in die omstandigheden beter doen.

Conclusie

Verdraaid geinig. Een auto waar wij wel een beetje hebberig van werden, om er vervolgens rationele argumenten bij te gaan verzinnen. Bijvoorbeeld dat het zo’n praktische auto is. Dat is het ook, als je dingen wilt vervoeren die nat mogen worden en je nooit en te nimmer in krappe straten of parkeergarages hoeft te zijn. De prijs valt mee, want in principe betaalt een ondernemer voor deze versie slechts 42.350 euro, BPM en BTW tellen namelijk niet mee. Inclusief belastingen is de prijs voor deze variant op grijs kenteken 68.519 euro. Op geel kenteken loopt de prijs op tot 90 mille, maar dat zal vermoedelijk dan ook geen enkele klant in Nederland doen. Filmpje!