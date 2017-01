Volkswagen Golf GTD lift: strakgetrokken Diesel Dampf

Het kon natuurlijk niet uitblijven, na de gelifte GTI is er nu ook een nieuwe(re) GTD.

Het was in de vroege jaren ’80 een slimme zet van Volkswagen om de drie letters GTD te introduceren op de Golf I. Tot dat moment hadden diesels een slechte reputatie bij het volk. Ze waren traag en de uitlaatgassen stonken. Zelfontbranders hoorden eigenlijk alleen thuis in tractors en trucks. Volkswagen had echter grootse plannen voor personenwagens op diesel en het sportieve imago van de GTI aan een Golf op diesel hangen was wat dat betreft een meesterzet.

Er volgden hoogtijdagen waar je status in het verkeer afhankelijk was van de hoeveelheid rode letters die je achterop jouw TDI had. Had je géén rood lettertje was je een stakker met 90 pk. Een rode I was goed voor 110 pk. Bij een rode D en een rode I had je al 130 pk. Maar met drie rode letters was je pas echt de man: met 150 pk was die letterlijk even krachtig als de toenmalige GTI. Daarbij had je uiteraard veel meer Nm’s tot je beschikking.

Enfin, dat was alweer drie generaties geleden. We weten wat er gebeurd is in de tussentijd. Het leergeld daarvoor is zo goed als betaald, dus we kunnen nu weer als vanouds vlammen met de TDI’s. Met trots presenteert Volkswagen dan ook de gelifte Golf GTD.

Technisch is zo op het oog niet veel veranderd, onder de kap huist nog steeds een 2.0 TDI met 184 pk en 380 Nm. Nieuw is wel de 7-traps DSG die je krijgt in plaats van de oude 6-traps variant als je geen koppelingspedaal wil hebben. Maar de opgegeven sprinttijd van nul-naar-honderd verandert daarmee niet, die stopwatch blijft steken op 7,5 seconden.

Optisch zijn er wel de nodige veranderingen. Het recept blijft gelijk: de Golf GTD lijkt op een GTI, maar dan met chroomkleurige details daar waar de GTI rode details heeft. In mijn ogen een bonuspuntje van de GTD boven de GTI is de dubbele eindpijp aan één kant van de auto. Wat mij betreft een veel mooiere optie dan de enkele pijpen aan beide kanten die de GTI al enige tijd (ont)sieren. In maart staat de GTD bij de dealers.