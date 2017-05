Volkswagen is het meest innovatieve volumemerk

Wie had dat gedacht?

De 10-traps DSG mag dan afgeschoten zijn, Volkswagen is desalniettemin opnieuw uitgeroepen tot het meest innovatieve volumemerk in de Automotive sector. De titel wordt jaarlijks uitgereikt naar aanleiding van de studie AutomotiveINNOVATIONS door het Center of Automotive Management (CAM) en PricewaterhouseCoopers (PwC). Volkswagen moest 59 andere merken verslaan voor de eer. Vorig jaar wist de Wolfsburgse gigant ook al te winnen. In 2015 ging de titel nog naar Ford.

Volgens de prijsuitreikers heeft Volkswagen afgelopen jaar voor maar liefst zestig nieuwe innovaties gezorgd. Een daarvan is bijvoorbeeld Trailer Assist.

“With 60 separate innovations Volkswagen is by far the most innovative volume brand. Highly rated features include Trailer Assist, which is available for the Golf and Tiguan for the first time, and also a worldwide innovation in the respective segments.”