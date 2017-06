“Volkswagen overweegt Arteon Shooting Brake”

En het lijkt ons helemaal geen onlogische stap om dat model inderdaad op de markt te brengen.

In de juiste kleur oogt de Volkswagen Arteon aardig geslaagd. Niet het bedaagde en grijze muizerige van de rest van de line up, maar ook weer niet zo flashy dat het geen serieuze kanshebber is op de zakelijke markt. Uiteraard hoopt men in Wolfsburg dat de grote broer van de Passat het goed gaat doen, maar als dat inderdaad het geval is zou er weleens een extra modelvariant kunnen komen.

Volgens Autocar broeden de Duitsers vooralsnog op een Shooting Brake. Vroeger heette dat nog gewoon een stationcar, maar met de intrede van de vierdeurs coupé is die term natuurlijk hopeloos verouderd. Wat mij betreft is een SB-achtige Variant (geddit?) een logische stap, al is het maar om zakelijke rijders met een hond over de streep te trekken.

Fotocredit: @dizono, eerder gebruikt in dit artikel